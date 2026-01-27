Ръстът на кредитирането в България се ускорява през декември за осми пореден месец

Кредитирането в България расте с 15,4% към края на декември миналата година до 119,179 млрд. лв. (53,1% от БВП) при 117,660 млрд. лв. в края на ноември (52,4% от БВП). Това показва ускоряване на ръста спрямо седем месеца назад, като през ноември беше 15,3%, през октомври – 15,1%, през септември – 15%, през август – 14,1%, а през юли, юни и май – 14,3%.

Централната банка отчита, че заемите за фирмите нарастват с 10,1% на годишна база през декември 2025 г. (9,9% годишно повишение през ноември 2025 г.) и в края на месеца достигат 53,507 млрд. лв.

Кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, са 56,139 млрд. лв. в края на миналата година. Спрямо декември на 2024 г. те се увеличават с 21,1% (20,9% годишно повишение през ноември 2025 година).

В края на миналия месец отпуснатите от банките жилищни заеми са за 32,928 млрд. лв. и нарастват за година с 28,2% (27,7% годишно увеличение през ноември 2025 г.).

Потребителските кредити възлизат на 21,348 млрд. лв. и се увеличават с 13,3% спрямо декември 2024 г. (13,6% годишно повишение през ноември 2025 г.).

На годишна база другите кредити нарастват със 7,6% (10,6% годишно повишение през ноември 2025 г.), като достигат 533,5 млн. лева.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица намаляват със 7,9% на годишна база през декември при 2,9% годишно понижение през ноември 2025 г. В края на миналия месец тези заеми са за 493,3 млн. лева.

По данни на БНБ кредитите за финансови предприятия са на стойност 9,533 млрд. лв. към 31 декември миналата година. В сравнение с декември 2024 г. те се увеличават с 14,2% (15,1% годишно повишение през ноември 2025 г.).

Източник: БНБ

През декември широките пари (паричния агрегат М3, който включва банкнотите и монетите в обращение) се увеличават на годишна база с 6,6% (6,8% годишно нарастване през ноември 2025 г.). Към 31 декември те са на стойност 179,390 млрд. лв. при 175,028 млрд. лв. месец по-рано.

Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през декември с 6,1% за година при 6,3% годишен ръст през ноември 2025 г.

Източник: БНБ

В края на декември 2025 г. спестяванията на фирмите и домакинствата са на стойност 163,493 млрд. лв., като годишното им увеличение е 16,4% при 13,6% годишно повишение през ноември.

Депозитите на бизнеса са 51,719 млрд. лв. в края на декември и за една година се увеличават с 10,2% (8,9% годишно повишение през ноември).

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 14,5% на годишна база през декември (19,6% годишно увеличение през ноември) и в края на миналия месец достигат 4,698 млрд. лв.

Депозитите на домакинства и фирми, които ги обслужват, са 107,076 млрд. лв. в края на декември и се увеличават с 19,8% спрямо година по-рано (15,8% годишен ръст през ноември 2025 г.).

Източник: БНБ

Нетните чуждестранни активи са 90,270 млрд. лв. в края на миналия месец при 89,820 млрд. лв. в края на ноември 2025 г. Те нарастват с 1,4% в сравнение с декември 2024 г. (1,3% годишно повишение през ноември 2025 година).

През декември чуждестранните активи се увеличават с 5,8% (4,2% годишен ръст през ноември 2025 г.), като достигат 116,907 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 26,637 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 23,7% при 17,9% годишно повишение през ноември.