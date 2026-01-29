Лихвите по новите депозити намаляват през декември на годишна база

Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през декември намалява на годишна база, а в сравнение с ноември отчита ръст при спестяванията в левове и намаление на средната лихва при депозитите в евро, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Обемите на спестяванията на фирмите през миналия месец намаляват в сравнение с година по-рано, но растат на месечна база. При домакинствата обемите на депозитите в левове се увеличават и на годишна база, и в сравнение с ноември, докато при спестяванията в евро има движение в обратна посока.

През декември в сравнение с ноември средният лихвен процент по депозитите на фирмите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0,09 процентни пункта до 1,45% при спад на годишна база с 1,01 пр. п.

Средната лихва по спестяванията в евро намалява в сравнение с миналата година с 0,60 пр. п. и спрямо предходния месец с 0,20 пр. п. до 1,43%.

В централната банка отчитат, че средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове остава на нивото от ноември – 0,04%, а по тези в евро се повишава за месец с 0,01 пр. п. до 0,11%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства в сравнение с ноември с 61,7% (212,9 млн. лв.) до 558 млн. лв. при спад на годишна база с 34,3%

При спестяванията в евро месечното увеличение е с 55,6% (331,5 млн. лв.) до 927.3 млн. лв., а на годишна база е отчетен спад с 2,1%.

През декември средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове се увеличава на месечна база с 0,05 пр. п. до 0,85%, а на годишна база спада с 0,22 пр. п.

БНБ изчислява, че средната лихва на спестяванията в евро отчита месечно намаление с 0,20 пр. п. до 1,24% и годишно понижение с 0,25 пр. п.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0,01%, колкото бяха и през ноември.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се увеличава на месечна база с 0,01 пр. п. до 0,31%, а по тези в евро остава на ниво от 0,15%.

Банковата статистика показва, че обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава на месечна база с 63,9% (258,5 млн. лв.) и на годишна със 73,1% до 662,9 млн. лв.

При спестяванията с договорен матуритет в евро обемът се понижава за месец с 4,5% (12,5 млн. лв.) до 264,2 млн. лв., а на годишна база спада с 3,4%.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матурирет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ