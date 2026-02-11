Размерът на кредитите у нас расте с повече от 15% до 120 млрд. лв. в края на декември

Общият размер на кредитите в банковата система в България растат с 15,3% за година до близо 119,807 млрд. лева към края на четвъртото тримесечие, а броят им намалява с 0,4% до 3 036 810 броя, съобщава Българската народна банка (БНБ).

На тримесечна база централната банка отчита ръст от 4,3% в размера на заемите, но намалание от 0,7% в броя им.

В същото време депозитите в банките към края на декември са 9 861 716 броя, нараствайки с 2,1% на годишна база и с 1,6% спрямо септември 2025 г.

Общият им размер се увеличава за година с 16,4% до повече от 163,492 млрд. лв., а за три месеца със 7,8%.

Динамика при кредитите

Заемите на бизнеса в края на четвъртото тримесечие на 2025 година са 158 хил. броя, като нарастват с 5,9% на годишна база. Размерът на тези кредити е 53,967 млрд. лева, като се отчита увеличение за една година с 9,9%. Спрямо края на третото тримесечие броят на кредитите на сектора намалява с 0,6%, а размерът им нараства с 4,2%.

По данни на БНБ трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (25,7%), Преработваща промишленост (21,2%) и Операции с недвижими имоти (11,9%).

Към края на 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 77,2%.

Заемите за финансови предприятия в края на четвъртото тримесечие са 1202 броя, като нарастват на годишна база с 8,7%, а на тримесечна намаляват с 1,2%. Размерът на тези кредити е 9,701 млрд. лева, като се отчита увеличение с 14,6% за година и с 2,8% за три месеца.

Към края на декември в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99%.

Към 31 декември 2025 г. броят на кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, спада на годишна база с 0,8%, като достига 2,877 милиона. За три месеца техният брой намалява с 0,7%.

Размерът им нараства на годишна база с 21,1%, като достига 56,139 млрд. лева, при тримесечен ръст с 4,6%.

В края на миналата година в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27,8%.

Спестяванията в банките

В БНБ отчитат, че в края на на четвъртото тримесечие на миналата година депозитите на фирмите са 667 хил. броя, като се отчита годишен ръст от 3,8% и тримесечен с 1,1%.

В края на декември размерът на тези спестявания е 51,719 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 10,2% и за три месеца – с 1,2%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия (26,3%), Преработваща промишленост (13,8%) и Строителство (10,6%).

Към края на миналата година в общата сума на спестяванията преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 60,4%.

В централната банка изчисляват, че депозитите на сектор Финансови предприятия в края на декември са 8238 броя, като се отчита ръст за година от 3% и за три месеца с 0,9%

В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. размерът на тези депозити е 4,698 млрд. лева, като на годишна база той се увеличава с 14,5%, а на тримесечна – с 9%.

В края на 2025 г. в общата сума на спестяванията преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89,7%.

В края на четвъртото тримесечие на миналата година броят на депозитите на домакинствата е 9,187 млн., като нараства на годишна база с 2% и на тримесечна – с 1,7%.

Размерът на тези спестявания нараства за година с 19,8% и достига 107,076 млрд. лева, при тримесечен ръст с 11,2%.

Към края на декември в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19,3%.

Наблюденията показват, че при домакинствата намалява както броят на спестяванията до 1000 лева, така и размерът им. В края на миналата година броят на сметките е 4 451 235 при годишен спад с 5,4% и тримесечен – 3,9%.

От данните се вижда, че с най-голям годишен ръст в размера са депозитите над 1 млн. лева – 35%. Те достигат 6,222 млрд. лева.

Броят им расте за година с 32,9% и за три месеца с 18,7% до 2 477.