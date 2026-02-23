Радослав Димитров: При картовите плащания ръстът ще е 15%

През тази година ръстът на картовите плащания ще продължи с нормални темпове от около 15%. Това прогнозира Радослав Димитров, главен директор „Картов бизнес“ в БОРИКА, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че приемането на еврото в България от 1 януари тази година ускори ръста на картовите плащания през декември, със силно увеличение на плащанията за комунални услуги с 50-60%.

По думите му декември е малко по-различен от останалите месеци в годината, тъй като хората са настроени празнично и покупките във връзка с подготовката на празничната вечеря са най-интензивни. За декември през авторизационната система на Борика са минали над 57 млн. картови операции, което е ръст с 11-12% спрямо същия период на 2024 г.

Според него ролята на виртуалния пос се засилва, като този канал бележи най-голям ръст през декември от 14% спрямо същия период на 2024 г. Димитров отбеляза, че като канал за плащане той все още изостава леко от плащанията на физически терминали, но тенденцията за увеличаване на броя и сумата на трансакциите показва, че в скоро време този канал ще мине на друго ниво на потребление.

Кои са основните пазари на Борика? Как ще бъдат обединени картовият и платежният канал по мобилен номер?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.