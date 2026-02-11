БОРИКА: Картовите операции през декември отбелязаха двуцифрен ръст

През декември през системите на БОРИКА са преминали 57,2 млн. картови трансакции – с 11% повече спрямо година по-рано, при общ обем от 3,4 млрд. евро (14% ръст). Това показват данни на организацията, която е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България.

От БОРИКА отчитат, че в последния месец на миналата година се утвърждава трайна трансформация на платежните навици, дни преди приемането на еврото като разплащателно средство у нас от 1 януари 2026 г. През декември са обработени средно 21 трансакции в секунда, а на 23 декември между 12:00 и 14:00 ч. – до 67 картови трансакции в секунда. Тези стойности говорят за стабилността на националната картова и платежна инфраструктура, именно в моменти на много висока потребителска активност.

Ускорената дигитализация на плащанията с банкови карти в България включва и ръст на каналите за самообслужване, посочват от дружеството.

Плащанията на физически ПОС терминали остават водещ канал – с ръст от 13% в броя и 17% в обема (стойността) на плащанията, като обслужват основно ежедневното потребление. Онлайн плащанията нарастват с 14% по брой и 16% в обема, при почти двойно по-висока средна стойност спрямо тези на физически ПОС терминали, което говори, че те се използват за по-големи, планирани покупки.

Източник: БОРИКА

През декември тегленията на пари в брой от банкомати намаляват със 7% като брой, което потвърждава трайната промяна в платежното поведение, въпреки че парите в брой запазват своята роля в определени ситуации.

Източник: БОРИКА

Най-отчетливата тенденция е ръстът на депозитите чрез банкомати - 85% по обем, до 471 млн. евро, като делът им достига 14% от общия обем на картовите операции. От БОРИКА посочват, че това е в резултат на подготовката за въвеждането на еврото, финансовото приключване на годината и нарастващото доверие в каналите за самообслужване. Средната стойност на един депозит на банкомат е 846 евро, което е доказателство за планирано и целенасочено потребителско поведение.

Източник: БОРИКА

Почти 47% от всички картови плащания през декември 2025 г. са направени в супермаркети и обекти за търговия на дребно. Висок ръст се отчита и при развлечения, услуги, комунални и здравни плащания - с двуцифрени темпове.

Източник: БОРИКА

Декември 2025 г. показва, че дигиталните плащания вече са основно изискване на потребителите и бизнеса, което означава засилена отговорност към сигурността, надеждността и непрекъсваемостта на платежната инфраструктура, която обслужва милиони трансакции ежедневно.