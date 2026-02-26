Ръстът на кредитирането в България се забавя в началото на годината

Кредитирането в България се увеличава в началото на годината, каквато беше тенденцията през последните осем месеца на миналата година, но забавя ръста си. В края на януари отпуснатите заеми за бизнеса и домакинствата растат с 14,7% на годишна база, след като отчетоха 15,4% повишение през декември 2025 г.

В края на миналия месец кредитите достигат 61,369 млрд. евро (49,7% от БВП) при 60,935 млрд. евро (53,1% от БВП) в края на 2025 г., отчита Българската народна банка.

Източник: БНБ

Кредитите за фирмите нарастват с 9,6% на годишна база през януари (при 10,1% годишно повишение през декември 2025 г.) и в края на месеца са 27,660 млрд. евро.

Централната банка отчита, че заемите, предоставени на финансови предприятия, достигат 4,761 млрд. евро в края на януари и в сравнение с година по-рано те се увеличават с 11,3% (14,2% годишно повишение през декември).

Кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, са 28,948 млрд. евро в края на януари и за една година се увеличават с 20,7% (21,1% годишно повишение през декември 2025 г.).

В края на миналия месец жилищните заеми са 17,037 млрд. евро и нарастват на годишна база с 27,9% при 28,2% годишно увеличение през декември.

Потребителските кредити възлизат на 10,958 млрд. евро и се увеличават с 12,8% спрямо януари 2025 г. (13,3% годишно повишение през декември 2025 г.).

На годишна база другите кредити нарастват с 6%, при 7,6% годишно повишение през декември, като достигат 272,1 млн. евро.

Заемите за работодатели и самонаети лица намаляват с 9,9% на годишна база през януари 2026 г. (7,9% годишно понижение през декември 2025 г.) и в края на миналия месец са 250,2 млн. евро.

През януари приносът на България към паричния агрегат M3 на еврозоната – т.нар. широки пари (банкноти и монети в обращение) отбелязва ръст на годишна база с 18,7% при 6,3% годишно нарастване през декември. В края на миналия месец стойността на показателя е 102,516 млрд. евро (83,1% от БВП) при 91,831 млрд. евро към декември (80% от БВП).

Приносът на най-бързоликвидния му компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през януари с 21% на годишна база (5,7% годишен ръст през декември).

По данни на БНБ в края на миналия месец спестяванията на неправителствения сектор са 83,719 млрд. евро (67,9% от БВП), при 83,592 млрд. евро (72,8% от БВП) в края на декември. Към 31 януари те нарастват със 17% (16,4% годишно повишение през декември 2025 година).

Депозитите на фирмите са 25,930 млрд. евро в края на януари и в сравнение с година по-рано те се увеличават с 9,2% (10,2% годишно повишение през декември).

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват със 17,6% на годишна база през януари, при 14,5% годишно увеличение през декември, и в края на миналия месец достигат 2,329 млрд. евро.

Депозитите на домакинствата са 55,460 млрд. евро в края на януари, като се увеличават с 21% на годишна база, при 19,8% годишен ръст през декември.