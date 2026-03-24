Илиан Георгиев: Увеличението на лихвите в България ще бъде плавно и чак в края на годината

Повишаване на лихвите от Европейската централна банка се предвижда до седмици, за кредитите у нас увеличението за потребителите ще бъде плавно чак в края на годината, но бизнесите може по-рано да го усетят. Тази прогноза направи Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка (БАКБ), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него рисковете пред банковия сектор в България се увеличават на фона на войната в Близкия изток. „Регионът е ключов източник на петрол и това веднага се отразява върху цените и води до поскъпване по цялата икономическа верига. В подобна среда централните банки повишават основните лихвени проценти“, посочи банкерът.

Той обаче подчерта, че в България увеличението на лихвите ще бъде плавно поради свърхликвидността в системата и освободените минимални задължителни резерви от еврозоната.

Илиан Георгиев отбеляза, че до момента в България потребителите са били защитени от по-високите лихви, тъй като те се формират основно на база цената на ресурса на банките, която не се променя толкова бързо. Той напомни, че българската банкова система е свръхликвидна, а с освобождаването на минималните задължителни резерви с влизането в еврозоната се създава допълнителен буфер, което ще задържи ръста на лихвите в сравнение с други пазари.

„Пряко сме засегнати в частта на лихвената политика, но по отношение на ресурс на ликвидност оставаме самостоятелни и автономни“, категоричен е главният изпълнителен директор на БАКБ.

Кои сектори ще са най-пряко засегнати от конфликта в Персийския залив? Какви са перспективите да се финансират сектори с ниска въглеродна интензивност и проекти за съхранение на енергия? Какви са плановете на БАКБ след придобиването на „Токуда Банк“?

Лихвените политики на банките са сред основните теми, които ще бъдат обсъдени по време на годишната банкова конференция Banking Today, организирана от Investor.bg днес в София.

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.