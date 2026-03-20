Цветанка Минчева: Ниските лихвени нива от 2015-2022 г. вече са в историята

Поредната война в Близкия изток налага ежедневно преосмисляне на банковите стратегии и за българския пазар ниските лихвени нива, които виждахме 2015-2022 година, определено вече са в историята. Този коментар направи Цветанка Минчева, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя прогнозира, че в средносрочен и дългосрочен план европейската монетарна политика все повече ще навлиза в България и начинът на образуване на лихвите и посоката им ще се доближава все повече до средноевропейските нива.

"Ако останем на базовия ни сценарий, който е за приключване до няколко седмици на напрежението и конфликта, по-скоро бихме имали запазване и по-скоро плавно движение на лихвите. Не очакваме значително повишаване на цената на кредита предвид специфичните условия за България“, обясни Минчева.

Тя посочи, че при сценарий с по-висока инфлация и при повишаване на основните лихви от ЕЦБ (Европейска централна банка) един или два пъти, както предвиждат някои от пазарните анализатори, то тогава ще има плавно повишаване. По думите ѝ обаче, за българския пазар не си очакват бързи промени.

Според Минчева членството на България в еврозоната е ключов буфер срещу текущите кризи. Тя подчерта, че се отварят и нови възможности за клиентите, като например по-голям достъп до продукти с фиксирани лихви за целия период на кредита.

"Ще имаме възможност да предложим такива. Това е една посока, особено за физическите лица. Нашият пазар е много различен до момента спрямо развитите пазари и може би си заслужава да бъде погледната с внимание от клиентите", отбеляза главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Как се променя монетарната политика и цената на кредита? Защо пазарите вече прогнозират повишения на лихвите? Как се променя оценката на риска? Какви са очакванията за цената на кредита до края на годината? Какво да очакваме – краткосрочен шок или дълготрайна криза според икономистите на УниКредит Булбанк? Как ще се отрази кризата в Близкия изток на инфлацията в България?

Какви макроикономически траектории пред България и Европа в контекста на военния конфликт в Иран и пълноправното членство на страната в еврозоната очерта Цветанка Минчева в навечерието на годишната конференция Banking Today на Investor.bg?

