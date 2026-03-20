Цветанка Минчева: Ниските лихвени нива от 2015-2022 г. вече са в историята

Ще предложим по-голям достъп до продукти с фиксирани лихви за целия период на заема, посочи главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

13:57 | 20.03.26 г.
Снимка: БГНЕС/СПАСИЯНА СЕРГИЕВА
Поредната война в Близкия изток налага ежедневно преосмисляне на банковите стратегии и за българския пазар ниските лихвени нива, които виждахме 2015-2022 година, определено вече са в историята. Този коментар направи Цветанка Минчева, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя прогнозира, че в средносрочен и дългосрочен план европейската монетарна политика все повече ще навлиза в България и начинът на образуване на лихвите и посоката им ще се доближава все повече до средноевропейските нива.

"Ако останем на базовия ни сценарий, който е за приключване до няколко седмици на напрежението и конфликта, по-скоро бихме имали запазване и по-скоро плавно движение на лихвите. Не очакваме значително повишаване на цената на кредита предвид специфичните условия за България“, обясни Минчева.

Тя посочи, че при сценарий с по-висока инфлация и при повишаване на основните лихви от ЕЦБ (Европейска централна банка) един или два пъти, както предвиждат някои от пазарните анализатори, то тогава ще има плавно повишаване. По думите ѝ обаче, за българския пазар не си очакват бързи промени.

Според Минчева членството на България в еврозоната е ключов буфер срещу текущите кризи. Тя подчерта, че се отварят и нови възможности за клиентите, като например по-голям достъп до продукти с фиксирани лихви за целия период на кредита.

"Ще имаме възможност да предложим такива. Това е една посока, особено за физическите лица. Нашият пазар е много различен до момента спрямо развитите пазари и може би си заслужава да бъде погледната с внимание от клиентите", отбеляза главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Как се променя монетарната политика и цената на кредита? Защо пазарите вече прогнозират повишения на лихвите? Как се променя оценката на риска? Какви са очакванията за цената на кредита до края на годината? Какво да очакваме – краткосрочен шок или дълготрайна криза според икономистите на УниКредит Булбанк? Как ще се отрази кризата в Близкия изток на инфлацията в България? 

Какви макроикономически траектории пред България и Европа в контекста на военния конфликт в Иран и пълноправното членство на страната в еврозоната очерта Цветанка Минчева в навечерието на годишната конференция Banking Today на Investor.bg, която ще се проведе на 24 март 2026 г.? Лихвените политики на банките ще са сред основните теми, които ще бъдат обсъдени по време на банковата конференция. Информация за програмата и как да се регистрирате за присъствие на място има ТУК.

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.

Bloomberg TV Bulgaria Бизнес старт Цветанка Минчева банки лихви кредити войната в Близкия изток инфлация
2
rate up comment 7 rate down comment 2
Repoman
преди 30 минути
Това за лихвите не е вярно. У нас лихвите са си на все същите ниски нива. Ипотечен на 2.5%, какво му плащаш, вземаш и забравяш, хич не се усеща изплащането, защото инфлацията го изяжда с времето. Така че нека да не слушаме, лихвите са си на все същите нива, хич не са в историята.
1
rate up comment 7 rate down comment 2
kloynatt
преди 49 минути
аха няма безплатен обяд както се казва
