Д. Георгиев: Пазарът на акции у нас поскъпна твърде бързо и е нормално да видим корекция

Много силният и бурен ръст в края на миналата и началото на тази година показва, че пазарът на акции у нас поскъпна твърде бързо за много кратко време, а при катализатор като войната в Иран, съвсем нормално е да видим корекция. Този коментар направи Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Спадът на SOFIX в момента е около 15% – виждаме една сериозна корекция. Основните двигатели на растежа като „Шелли Груп“ и „Софарма“ вече са с двуцифрена корекция - при "Шелли" достига 30%“, отбеляза той.

Пазарният анализатор посочи, че причините за спада при „Шелли“ са няколко. „Вижда се едно забавяне при печалбата, което е в рамките на нормалното“, смята той.

Според Георгиев основната причина цената да пада са разпродажбите в България. „Акцията е по-скъпа в България, отколкото в Германия. Всички в България не разбираме този прекалено рязък спад. От друга страна, в България потребителите се възползват и купуват на по-ниската цена“, обясни той.

Що се отнася до ескалацията на конфликта в Близкия изток и отражението ѝ на пазарите, Димитър Георгиев отбеляза, че в Америка спадът при акциите е най-малък, защото САЩ не са зависими от внос на петрол и газ от Близкия изток. „Америка трайно се наложи на геополитическата карта на света като износител на петрол и газ с увеличаващ се пазарен дял“, подчерта анализаторът и добави, че зависимостта от внос на енергия от региона се отразява неблагоприятно на Южна Корея, Япония и Филипините.

Георгиев припомни, че през първите две седмици имаше неизказано правило, че няма да се удрят петролните съоръжения и тези за втечнен газ, но сега „виждаме как взривяват терминали“. Пазарният анализатор е на мнение, че не сме близо до приключване на конфликта. По думите му на този етап е много трудно да бъдем оптимисти в краткосрочен план. „Не е изненада, че петролът е нагоре, а акциите са надолу“, посочи той.

Георгиев очаква, че при край на конфликта, или поне отваряне на Ормузкия проток, цената на петрола да намалее поне с 10-15 долара на барел.

„В момента е ясно, че Тръмп няма план“, убеден е той. Според него американският президент е обект на унищожителни критики в САЩ и вече се наблюдава „инфлация на бензиностанциите, а съвсем скоро ще се види и при хранителните продукти“. Пазарният анализатор прогнозира, че конфликтът „рязко ще повлияе върху инфлацията“.

„Целта на централните банки е да не повишават лихвите заради инфлацията, но колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-вероятно става лихвите да бъдат увеличение. Не очаквам Европейската централна банка да увеличи лихвите тази година, а по-скоро да ги задържи“, каза Георгиев. Той допусна, че е възможен сценарият за стагфлация, но е категоричен, че той не е основен.

Какви са перспективите за лихвите в еврозоната? Как се отразява войната в Близкия изток на активите? Какви са настроенията на инвеститорите на БФБ?

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.