Нагел: ЕЦБ трябва да повиши лихвите през април, ако перспективата за инфлацията се влоши

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще трябва да обмисли повишаване на лихвените проценти още следващия месец, ако ценовият натиск продължи да нараства заради войната с Иран. Това предупреди гуверньорът на Германската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел пред Bloomberg.

„При настоящото развитие е възможно средносрочната перспектива за инфлацията да се влоши и инфлационните очаквания да се повишат трайно, което означава, че вероятно ще бъде необходима по-рестриктивна парична политика“, каза той в петък.

Финансистът добави, че по-надеждни данни по този въпрос се очаква да бъдат налични до следващото заседание на Управителния съвет.

Нагел припомни последния скок на цените, подхранен от руската инвазия в Украйна през 2022 г., като отбеляза, че този опит „ще играе важна роля в настоящия контекст“ - въпреки че днес ЕЦБ „се намира в по-добра изходна позиция“.

Коментарите му показват високата степен на тревога, тъй като рязко нарастващите цени на енергоносителите заради конфликта в Близкия изток заплашват да ускорят инфлацията, като същевременно забавят икономическия растеж.

Въпреки че ЕЦБ остави лихвите без промяна за шесто поредно заседание в четвъртък, представителите ѝ са готови да повишат разходите по заемите на 30 април, ако последиците от войната изтласкат инфлацията твърде далеч над целта, според източници, запознати със ситуацията.

Новите прогнози на ЕЦБ показват, че потребителските цени в еврозоната ще нараснат с 2,6% тази година - значително повече от предишните очаквания. При екстремен сценарий, при който смущенията в доставките на петрол и природен газ продължат до края на 2026 г., инфлацията може да достигне връх от 6,3% през първото тримесечие на 2027 г.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард обаче подчерта, че тя и колегите ѝ са „добре позиционирани и добре подготвени да се справят с развитието на сериозен шок, какъвто в момента се разгръща“. Те са решени да стабилизират инфлацията около целевото ниво от 2%, каза тя.

„Много е трудно да се определи точно какъв ще бъде ефектът от това увеличение на цените на енергоносителите“, заяви на този фон гуверньорът на Испанската централна банка Хосе Луис Ескрива пред агенция EFE. Въпреки това ЕЦБ е „много добре подготвена да се справи с толкова сложна ситуация“, посочи той.

„На този етап, без да прибързваме, ще наблюдаваме внимателно какво се случва, а на следващите заседания - включително това през април - ще преценим какви действия са необходими от гледна точка на паричната политика“, каза в петък латвийският гуверньор Мартинс Казакс пред телевизия TV3. „Несигурността е твърде голяма, за да кажем какво ще стане утре.“

Естонският им колега Мадис Мюлер добавя пред местното радио Aripaev: „Сега имаме възможност да оценим малко по-спокойно какво ще бъде по-точното въздействие на тези събития върху икономиката“.

Йоахим Нагел, който определи решението от четвъртък като „подходящо“, поставя акцент върху цените и смята настоящата ситуация за „предизвикателна“.

„По-нататъшното развитие на конфликта ще има голямо влияние върху средносрочната инфлация“, каза той, като добави, че бъдещите решения на ЕЦБ „ще зависят от това“.

Той подчерта, че централните банкери „ще продължат да бъдат предпазливи по отношение на паричната политика и ще действат с необходимата решителност“.

„Нашият основен ангажимент е ценовата стабилност. Всички имат полза от това“, добави германският гуверньор.