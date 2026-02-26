Лихвите по жилищните кредити намаляват през януари

Средната лихва на жилищните заеми, отпуснати от банките на домакинствата, намалява на годишна и месечна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Лихвите по кредитите за бизнеса за заеми до 1 млн. евро растат, а при заемите над 1 млн. евро намаляват.

При обемите на кредитите за фирмите централната банка регистрира ръст в сравнение с година по-рано и спад в сравнение с декември. При потребителските заеми има намаление на обемите на годишна и месечна база.

През януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се повишава с 0,20 процентни пункта (пр. п.) до 4,15%, при годишен ръст с 0,07 пр. п.

Средната лихва по кредитите над 1 млн. евро се понижава за месец с 0,16 пр. п. и с 0,21 пр. п. за година до 4,32%.

Средният лихвен процент по овърдрафта нараства за месец с 0,02 пр. п. до 3,37%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по заемите до 1 млн. евро спада за месец с 26% до 207,4 млн. евро, при годишен ръст с 5,2%.

При кредитите над 1 млн. евро той намалява за месец с 42% до 650,7 млн. евро, при годишен ръст с 26,8%.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се наблюдава месечно намаление с 28,3% до 333,7 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

През януари средният лихвен процент по кредитите за потребление расте с 0,06 пр. п. на годишна база. В сравнение с декември средната лихва на тези заеми и годишният процент на разходите (ГПР) се повишават с по 0,01 пр. п. съответно до 9,05% и 9,37%.

При жилищните кредити средният лихвен процент се понижава за година с 0,06 пр. п. За месец спадът на тези заеми е с 0,01 пр. п. до 2,46%, а ГПР пада с 0,11 пр. п. до 2,74%.

Средният лихвен процент по другите кредити се увеличава за месец с 0,33 пр. п. до 4,33%, а при другите кредити на работодатели и самонаети лица – с 0,49 пр. п. до 4,33%.

През миналия месец средният лихвен процент по овърдрафта спада с 0,16 пр. п. до 13,40%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, нараства с 0,02 пр. п. до 21,44%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление се понижава за месец със 17,3% (81,9 млн. евро) до 392,2 млн. евро, при годишен спад с 8,4%. При предоговорените кредити и заемите за рефинансиране той отбелязва месечен спад с 34,5% до 56,4 млн. евро.

При жилищните кредити обемът на новия бизнес расте за година с 5,9% и намалява за месец с 46,2% до 446,4 млн. евро.

Обемът намалява на месечна база с 38,9% до 119,7 млн. евро при предоговорените кредити и заемите за рефинансиране, показват данните на банковата статистика.

Обемът на новия бизнес по другите кредити намалява спрямо декември с 36,7% до 10,4 млн. евро, при годишен спад с 25,7%. БНБ отчита, че обемът на предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране се понижава спрямо месец по-рано с 45,9% до 3,4 млн. евро. При новия бизнес по другите кредити на работодатели и самонаети лица той спада на месечна база с 27,3% до 6,2 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

Източник: БНБ