Министерството на правосъдието на САЩ прекрати разследването си срещу Джером Пауъл

Министерството на правосъдието на САЩ в петък прекрати наказателното разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, предаде CNBC. С това се премахва сериозна пречка пред назначаването на номинирания от президента Доналд Тръмп - Кевин Уорш – за следващ ръководител на централната банка.

Джийн Пиро, главният федерален прокурор на окръг Колумбия, обяви решението разследването срещу Пауъл да бъде прекратено в публикация в социалната мрежа X.

Сенатор Том Тилис, републиканец от Северна Каролина, на практика беше блокирал потвърждението на номинацията на Уорш в Сената, докато не бъде прекратено наказателното разследване срещу Пауъл.

Пиро заяви, че генералният инспектор на Федералния резерв е бил помолен да разследва превишаване на разходите при ремонта на сградата на централата на банката във Вашингтон, което е предполагаемата основа за нейното наказателно разследване срещу Пауъл.

„Главният инспектор има правомощието да държи Федералния резерв отговорен пред американските данъкоплатци“, посочва Пиро в публикацията си. „Очаквам подробен доклад в кратък срок и съм уверена, че резултатът ще помогне да се изяснят веднъж завинаги въпросите, които доведоха до издаването на призовки“, добави тя.

„Разпоредила съм на моята служба да прекрати разследването, докато генералният инспектор извършва проверката, но имайте предвид, че няма да се поколебая да възобновя наказателното разследване, ако фактите го наложат“, каза още Пиро.

Самият Пауъл многократно сигнализира, че разследването срещу него е форма на натиск от страна на Тръмп заради това, че Фед не намали лихвите бързо и рязко, както президентът многократно настояваше.