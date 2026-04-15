Тръмп заплаши да уволни Пауъл, ако не се оттегли от Федералния резерв

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще уволни председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, ако той не се оттегли „навреме“, предаде Bloomberg.

„Ще се наложи да го уволня, ако не си тръгне навреме. Досега се въздържах от това. Исках да го уволня, но не обичам да предизвиквам спорове“, заяви държавният глава в интервю за Fox Business.

„Не искам да предизвиквам спорове. Но той ще бъде уволнен“, каза още Тръмп.

Мандатът на Пауъл като ръководител на централната банка на САЩ изтича през май, но той може да остане в Управителния съвет до 2028 г.

Пауъл е сигнализирал, че ако неговият наследник не бъде официално избран, преди мандатът му като председател да приключи през май, той ще изпълнява длъжността временно.

Съюзници на Тръмп се надяват, че настоящият председател ще се оттегли и от мястото си в Управителния съвет, когато мандатът му начело на централната банка приключи тази пролет. Джером Пауъл обаче заяви, че няма „никакво намерение“ да напуска борда, докато разследването на администрацията на Тръмп от страна на Министерството на правосъдието относно проекта за ремонт на централата на Фед не бъде „напълно и окончателно приключено“.

Но в интервюто Тръмп намекна, че няма план да прекратява разследването.

„Дали е некомпетентност, корупция, или и двете - мисля, че трябва да се разбере. Наистина мисля, че трябва да се разбере“, каза той.

Разследването може също така да забави утвърждаването на посочения от Тръмп наследник на Пауъл – Кевин Уорш. Сенаторът от Северна Каролина Том Тилис, ключов глас в банковата комисия, отправи похвали към Уорш, но настоява, че ще блокира утвърждаването му, докато разследването на Министерството на правосъдието не бъде прекратено. Той дори определя разследването като заплаха за независимостта на Федералния резерв.

Това създава предпоставки за потенциален сблъсък между Тръмп и Пауъл през следващите седмици, който вероятно ще прерасне в съдебна битка, тестваща границите на президентските правомощия. Държавният глава също така се опитва да отстрани Лиса Кук от Управителния съвет на Фед - случай, който стигна до Върховния съд на САЩ и за който все още няма решение.

Въпреки позицията на Тилис банковата комисия на Сената е насрочила изслушване за утвърждаването на Уорш на 21 април.

Американски прокурори направиха изненадващо посещение във вторник в офисите на Федералния резерв във Вашингтон, но им беше отказан достъп до обекта.