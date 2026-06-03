Промяната на режима във Фед, предложена от Кевин Уорш, идва с уловка

Новият председател на Федералния резерв Кевин Уорш отдавна твърди, че централната банка трябва агресивно да намали баланса си от 6,7 трлн. долара, раздут след години на изкупуване на облигации. Сега той има двама влиятелни съюзници в лицето на финансовия министър Скот Бесънт и заместник-председателя на Фед по банковия надзор Мишел Боуман, пише Пол Дж. Дейвис за Bloomberg.

Тримата споделят три взаимосвързани цели: да ограничат силната намеса на Фед на пазарите, да възстановят ролята на лихвените проценти като основен инструмент на паричната политика и да променят правилата за банковата ликвидност така, че банките да кредитират повече, вместо да държат огромни резерви от свободни средства. Но има уловка. Докато първите две цели зависят от третата, всеки опит за рязко свиване на Фед ще намали резервите, които представляват голяма част от парите, за които Бесент и Боуман смятат, че банките трябва да отпускат като кредити.

Така че връщането на Фед към роля, по-близка до тази преди финансовата криза от 2008 г., е похвална цел, но няма да бъде нито лесно, нито бързо. Изтеглянето на трилиони долари от системата може също да се окаже силно дестабилизиращо за банките и пазарите, ако не бъде извършено с изключително внимание.

Трилионите долари излишна ликвидност в банковите баланси няма просто да се превърнат в нови кредити, ако правилата за ликвидност бъдат разхлабени. Вместо това голяма част от тези свободни средства ще изчезнат от системата, когато Фед намали активите си. Централната банка създаде резервите „от нищото“, за да финансира покупките на облигации, и когато ги продаде, тези пари ще изчезнат от нейния баланс, заедно със съответните депозити в банковата система. Един от начините да се избегне това би бил банките да изкупят всички държавни облигации и други дългови инструменти, държани от Фед - нещо, към което те нямат интерес.

И сякаш това не е достатъчно, но има и още един проблем: Уорш и Боуман може да установят, че не споделят напълно вижданията на своя колега от борда, заместник-председателя Филип Джеферсън, който отговаря за кредитните механизми на Фед - механизми, които банките вероятно ще използват много по-често в този нов модел.

Кевин Уорш обеща „смяна на режима“ във Фед и огромният облигационен портфейл на институцията е очевидна цел. Активите бяха купувани на вълни след кризата от 2008 г. и пандемията от Covid-19, за да се стимулират инвестициите и кредитирането, когато икономиката беше под заплаха. Свиването на баланса на Фед би затегнало финансовите условия и вероятно би довело до по-високи дългосрочни лихви по държавните облигации, но теоретично би улеснило намаляването на краткосрочната лихва по федералните фондове - нещо, което би се харесало на президента Доналд Тръмп.

Размерът на Фед обаче е неразривно свързан с нуждата на търговските банки от резерви - свободни средства, които регулациите след 2008 г. ги задължават да поддържат в случай на бързо изтегляне на депозити. И Бесент, и Боуман дадоха сигнал, че искат да променят тези правила, защото според тях те насърчават банките да трупат ликвидност вместо да кредитират.

„Изискването банките напълно сами да се застраховат срещу дори тежки ликвидни рискове идва с висока цена“, заяви заместник-министърът по вътрешните финанси Джонатан МакКернан в скорошна реч. „Когато 25% от балансите на големите банки са насочени към сигурни активи - спрямо около 10% преди кризата от 2008 г. - това неизбежно означава по-малко кредити за ипотеки, малък бизнес, инфраструктура за изкуствен интелект (AI) и критична инфраструктура.“

Мишел Боуман също призова за реформа на правилата за ликвидност в реч през март. Тя посочи същите слабости и добави: „Като увеличава търсенето на резерви, това изисква и Фед да поддържа по-голям баланс, за да посрещне това търсене.“

Общото послание е: доларите трябва да циркулират по-свободно, но без Фед постоянно да „помпа“ системата. Въпреки това централната банка ще трябва да играе важна поддържаща роля, особено в свят, в който парите могат да се местят между банките по-бързо от всякога. И Бесент, и Боуман настояват за подобрения в т.нар. кредитен прозорец на Фед - механизъм, чрез който банките могат бързо да заемат средства при нужда. В свят с по-малко свободна ликвидност и светкавични тегления все повече банки ще трябва да имат готов и тестван достъп до този механизъм и предварително одобрени активи за обезпечение.

Проблемът е, че Фед десетилетия наред обезкуражаваше банките да заемат от него, освен при извънредни ситуации. По време на последните кризи централната банка промени тона си и насърчи използването на механизма, но банките все още се опасяват, че прибягването до него е сигнал за проблеми и го избягват, когато е възможно.

Тази стигма, комбинирана с липсата на практика при използването на механизма, го остави в нефункционално състояние - нещо, което стана очевидно при колапса на Silicon Valley Bank през 2023 г.

Фед води разговори с банките за подобряване на „кредитния прозорец“, но част от индустрията се опасява, че Джеферсън, който отговаря за този механизъм, има по-консервативни възгледи от Боуман, Бесент или Уорш.

Джеферсън е изнасял нюансирани речи за историята и развитието на ролята на Фед като „кредитор от последна инстанция“, което подсказва, че е отворен към промени. Но той също така заявява, че основната задача на централната банка е да минимизира моралния риск. В скорошна реч той обясни: „Моралният риск“ в този контекст означава опасението, че публично осигурената ликвидност може да насърчи частните финансови институции да поемат прекомерен риск.“

Дори ако Бесент и Боуман успеят да убедят Джеферсън, техният план от три части ще работи само ако Министерството на финансите намери купувачи за облигациите, държани от Фед. Малко вероятно е това да бъдат търговските банки, които не искат да поемат риска от загуби при повишаване на лихвите, защото именно това доведе до фаталните проблеми на Silicon Valley Bank. Освен това замяната на резерви с държавни облигации няма автоматично да доведе до повече кредити.

След голямата финансова криза Фед и други централни банки управляваха финансовите системи с т.нар. „изобилни“ резерви - повече пари, отколкото реално са необходими. След започването на свиването на баланса Фед премина към режим на „достатъчни“ резерви - достатъчно средства, за да се чувстват банките комфортно. Промените, които сега се обсъждат, биха върнали системата към света на „оскъдните“ резерви отпреди 2008 г. Това изисква сериозна промяна в начина, по който банковата система се управлява през последните 15 години, а преходът крие значителни рискове.

В момента системата е изключително чувствителна. Нивото на резервите, което се счита за „достатъчно“, постоянно се променя. Когато Фед се доближи до риск от недостиг, краткосрочните парични пазари започват да се изнервят, а с тях и цялата финансова система.

Фед може да намери начин значително да се свие чрез промяна на правилата за банковата ликвидност. Но това трябва да стане бавно, внимателно и с постоянна готовност за реакция при сътресения. Дори тогава тези промени няма автоматично да превърнат трилионите долари свободна ликвидност в продуктивно кредитиране и със сигурност няма да осигурят бърз начин Уорш да даде на Тръмп ниските лихви, които той иска.