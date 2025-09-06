Fitch понижи перспективата си за Полша заради вътрешнополитическите рискове

Рейтинговата агенция Fitch сигнализира, че може да понижи кредитния рейтинг на Полша, отправяйки предупреждение към бързо развиващата се икономика, че вътрешнополитическото напрежение може да възпрепятства необходимата фискална консолидация, съобщава Bloomberg.

Fitch понижи от стабилна на отрицателна перспективата си за кредитния рейтинг на Полша, който страната поддържа от 2007 г. Единственото понижение на оценката на страната беше реализирано през 2016 г., когато S&P Global Ratings намали перспективата си до BBB+, преди да възстанови рейтинга на A- две години по-късно.

Понижението на перспективите беше предвидено от редица икономисти, след като полското правителство представи проектобюджета си за 2026 г. и ревизира тазгодишния фискален дефицит до 6,9% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Въпреки това ходът е сигнал за правителството на премиера Доналд Туск, че инвеститорите може би губят търпение към силно задлъжнялата източноевропейска страна, която досега се възприемаше като стабилна и бързо развиваща се - репутация, затвърдена, когато Туск победи популистките си опоненти на изборите през 2023 г.

Правителството заяви, че иска да даде приоритет на разходите и инвестициите за отбрана, за да стимулира растежа на фона на заплахата от продължаващата война в съседна Украйна, но проблемите с бюджета бързо увеличават държавния дълг на страната, който остава под средното за членовете на Европейския съюз (ЕС), но въпреки това се приближава до прагове, които задействат мерки за строги икономии съгласно полското законодателство.

„Рисковете за публичните финанси на Полша са се увеличили след последния ни преглед“, заявиха анализатори на Fitch. „Значителното фискално отклонение през 2024 и 2025 г., с дефицити, които вероятно ще достигнат средно 6,7% от БВП, увеличените политически предизвикателства за прилагане на фискални мерки и липсата на надеждна стратегия за фискална консолидация вероятно ще усложнят способността на Полша да намали значително фискалните дефицити преди следващите редовни парламентарни избори през 2027 г.“, добавят експертите.

В стремежа си частично да компенсира увеличените разходи за отбрана и социални въпроси, правителството на Туск обяви, че ще увеличи акциза върху алкохолните напитки и корпоративните данъци за банките.