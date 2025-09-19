МВФ препоръчва повишаване на осигуровките и имотните данъци в България от 2026 г.

Международният валутен фонд (МВФ) препоръчва на България да повиши осигуровките и имотните данъци още от 2026 г.

Фондът съветва и да се овладее ръста на възнагражденията в държавната администрация, да се въведат мултифондове и да се премахне максималният осигурителен праг, както и да се премине към прогресивна данъчна система. Това стана ясно от думите на Фабиан Борнхорст, който e ръководител на редовната мисия на институцията в България, по време на среща в парламента с членове на Комисията по бюджет и финанси.

МВФ препоръчва и други мерки, които да свият разходите и да повишат приходите, тъй като има опасност и тази, и следващата година бюджетният дефицит да надхвърли считаните за здравословни за фиска 3%.

Посока към фискално затягане

Борнхорст, който представи пред комисията анализите и оценките на МВФ за развитието на българската икономика, казва, че за да подобри фискалната си позиция, България би следвало да обмисли политики в посока на фискално затягане и повишаване на събираемостта. Според Фонда, такива политики биха могли да бъдат преминаване към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор, както и преосмисляне на модела в социалните разходи, където много плащания са обвързани с размера на минималната или средната работна заплата в страната.

"Предвид цикличните развития в икономиката нашата позиция е, че за следващата година фискалната политика не трябва да е експанзионистична, а да е политика за стягането на фиска", коментира Борнхорст.

"Нашата позиция и препоръка е, че е небоходмо да се идентифицират мерки и политки, които да свият разходите с до 1% от БВП, което може да бъде постигнато чрез съчетание от мерки както при приходната, така и при раходната част в бюджета", посочва той.

По думите му, фискалната политика на страната би следвало да се преориентира от подкрепа на потреблението към подкрепа на инвестициите.

Икономиката на България работи над потенциала си

Фабиан Борнхорст посочи, че икономиката на България се развива много добре, като прогнозира, че годишният ръст на БВП ще бъде около 3%, подкрепен основно от потреблението, облекчената фискалната политика и кредитната експанзия. Рекордно ниската безработица подсказва, че пазарът на работна сила у нас е много затегнат.

В резултат на тези наблюдения от МВФ смятат, че икономиката на България се представя в момента над своя потенциал и това е един от факторите, поради които се наблюдава повишаване на инфлацията.

Представителят на МВФ посочва, че друг фактор, които подхранва инфлацията, е динамиката при възнагражденията и по-конкретно повишаването на минималната работна заплата, която е обвързана със средното възнаграждение в страната и води до индексация в частния сектор. С минималната заплата са обвързани и много от социалните плащания.

Към прогресивен модел на данъчно облагане

Ръководителят на мисията на МВФ у нас подчертава, че веднъж, след като бъде подобрена ефективността на разходите, е редно да се постави въпроса дали данъчния модел е достатъчно добър, за да позволява финансиране на всички нужди.

"Именно в средносрочен план и в контекста на тези съображения не за първи път поставяме въпроса дали не е редно да се обсъди и да се премине към един по-прогресивен модел на данъчно облагане, което, от една страна, ще увеличи приходите в бюджета, а, от друга - ще помогне да с преодолеят неравенствата в обществото", казва Борнхорст.

Сред другите мерки е подобряването на модела при втория и третия стълб в пенсионната система чрез въвеждане на мултифондов модел.

Ръст на пенсионните вноски

Относно повишаването на пенсионните осигурителни вноски, препоръката на МВФ е да се започне с 1% от 2026 г., а не от 2027 г., както е злаожено в средносрочната прогноза на правителството.

По отношение на максималния осигурителен доход МВФ поставя въпроса, че при постоянния ръст на заплатите у нас максималният праг стои на сравнително едно и също ниво.

Борнхорст казва, че каквото и да реши българското общество по отношение на данъчната система и социалните плащания, предприетата политика за повишаване на събираемостта трябва да продължи и в бъдеще, като паралелно трябва да се разработят мерки за пенсионната система, тъй като страната ни се сблъсква с един и същи проблем през идните години.

Правителството не одобрява смяна на данъчния модел

В края на срещата председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ-СДС изказа благодарност към професионалното отношение на мисията на МВФ у нас. Добрев посочи, че политиката на правителството не съвпада с две от препоръките на МВФ, а именно преминаването към прогресивна данъчна система и премахването на максималния осигурителен доход, като поясни, че правителството няма да предприема такива стъпки.

"Всичко останало, което казвате и препоръчвате, ще бъде възприето в следващия бюджет. Съгласни сме, че трябва да се предприемат мерки, за да се овладее покачващата се инфлация", каза Добрев.

Редовната мисия на МВФ, водена от Фабиан Борнхорст, е на посещение в България в периода от 10 до 23 септември 2025 г., като през този период провежда срещи с експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка, други държавни институции, частния сектор и неправителствени организации.

(БТА)