Търговският дефицит на България през август расте над два и половина пъти за година

Търговският дефицит на България през август се увеличава повече от два пъти и половина (142,27%) до 447 млн. евро при дефицит от 184,5 млн. евро преди година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), разпространени днес.

За първите осем месеца на тази година търговският недостиг е в размер на 4,985 млрд. евро (4,4% от БВП) при дефицит от 2,394 млрд. евро (2,3% от БВП) за същия период на 2024 г., като ръстът е от над 108,22%.

Източник: БНБ

Износът на български стоки през август е за над 3,326 млрд. евро, като намалява с 336,3 млн. евро (9,2%) на годишна база. За януари – август той е 27,748 млрд. евро и намалява с 1,534 млрд. евро (5,2%) в сравнение със същия период на миналата година.

За сравнение, експортът за осемте месеца на 2024 г. нарасна на годишна база с 0,2%.

Вносът на стоки за август е 3,773 млрд. евро, като намалява за година със 73,9 млн. евро (1,9%). За осем месеца той възлиза на 32,733 млрд. евро и се увеличава с 1,056 млрд. евро (3,3%) спрямо същия период на 2024 г.

От централната банка припомнят, че вносът за януари – август 2024 г. се бе увеличил на годишна база с 1,2%.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 420,1 млн. евро при излишък от 801,6 млн. евро за август 2024 г. От януари до август тя е на минус с 1,419 млрд. евро при положително салдо от 1,501 млрд. евро за осемте месеца на миналата година.

В БНБ отчитат, че за август салдото по текущата сметка е положително и достига 301,6 млн. евро при положително салдо от 692,3 млн. евро за август 2024 г. За осем месеца то е с отрицателна стойност и възлиза на 2,105 млрд. евро при положително салдо от 259,2 млн. евро за януари – август 2024 г.

Салдото по услугите е на плюс с 1,066 млрд. евро при положително салдо от 1,025 млрд. евро за август 2024 г. За януари – август то е на положителна територия в размер на 5,725 млрд. евро при положително салдо от 5,414 млрд. евро за същия период на миналата година.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 118,6 млн. евро при излишък от 109,3 млн. евро за август 2024 г. За януари – август тя е на плюс в размер на 685,4 млн. евро, при излишък от 1,241 млрд. евро за осемте месеца на 2024 година.

Финансовата сметка за август е отрицателна в размер на 36,8 млн. евро при положителна стойност от 436,3 млн. евро преди година. За януари – август тя е отрицателна – 2,428 млрд. евро, след като за същия период на 2024 г. беше на плюс с 549,2 млн. евро.

Източник: БНБ

Преките инвестиции – активи нарастват с 47,5 млн. евро при понижение със 161,8 млн. евро за август 2024 г. За осем месеца те се повишават с 1,057 млрд. евро при нарастване с 967,3 млн. евро за същия период на миналата година.

Преките инвестиции – пасиви се увеличават с 385 млн. евро при ръст с 354,2 млн. евро за август 2024 г. От януари до август те са с 2,306 млрд. евро повече, при нарастване с 2,002 млрд. евро за същия период на 2024 г.

Резервните активи на БНБ се понижават с 562,9 млн. евро през август, при повишение с 472,5 млн. евро преди година. От януари до август те растат с 320,5 млн. евро, при намаление с 5,272 млрд. евро за същия период на миналата година.