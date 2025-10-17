Чуждите инвестиции в България намаляват с повече от 32% през август

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през август е в размер на 361,8 млн. евро, при положителен поток от 533,6 млн. евро преди година, което е намаление със 171,8 млн. евро (32,19%). За осем месеца той възлиза на 1,537 млрд. евро, като е по-малък със 188,5 млн. евро (10,9%) спрямо януари – август 2024 г. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще. Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 2с 27,8 млн. евро за първите осем месеца на тази година. Той е по-голям с 260 млн. евро от същия период на миналата година, когато излезе на минус 32,2 млн. евро.

От централната банка отчитат, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 12,1 млн. евро, при отрицателна стойност от 5,5 млн. евро за периода от януари до август 2024 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 2,369 млрд. евро, при положителна стойност от 1,874 млрд. евро за осемте месеца на миналата година.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е на минус с 1,059 млрд. евро, при отрицателна стойност от 117,2 млн. евро за януари – август 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за осем месеца възлиза на 288,2 млн. евро, при 690,3 млн. евро за същия период на миналата година.

Само през август нетният поток е на положителна територия с 24,2 млн. евро, при положителна стойност от 17,6 млн. евро за август 2024 г.