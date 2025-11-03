Бюджетният дефицит към края на септември достига 2,7% от БВП

Бюджетният дефицит към края на септември достигна малко над 6 млрд. лв., което се равнява на 2,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат данни на Министерството на финансите.

Дефицитът по националния бюджет е в размер на 4,3 млрд. лв., а този по европейските средства достига малко над 1,7 млрд. лв. Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС и ще подобри салдото по Консолидираната фискална програма (КФП), очакват от финансовото министерство.

Към септември приходите, помощите и даренията по КФП са в размер на 59,7 млрд. лв., или 66,2% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,8% (7,7 млрд. лв.) спрямо отчетените към септември 2024 година. Сравнени със същия период на 2024 г., данъчните приходи нарастват номинално с 14,5 % (6,1 млрд. лв.), неданъчните приходи нарастват с 26,2% (почти 1,9 млрд. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 283,4 млн. лева.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 48,4 млрд. лв., което представлява 68,3% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81% от общите постъпления по КФП за периода. Късното приемане на Закона за държавния бюджет за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през четвъртото тримесечие на годината, пишат от Министерството на финансите.

Неданъчните приходи са в размер на 9,1 млрд. лв., което представлява 76% от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2,1 млрд. лв.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2025 г. възлизат на 65,8 млрд. лв., което е 68,1% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към септември 2024 г. бяха в размер на 54,8 млрд. лв. Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 63 млрд. лв., което представлява 68% от годишния разчет и ръст на съпоставима база от 8,9 млрд. лв. (16,6%) спрямо отчетените към септември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 56 млрд. лв. Капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 6,9 млрд. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 48,7 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към края на септември е почти 16,9 млрд. лв., в т. ч. 15,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.