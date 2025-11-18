Държавата пласира още 300 млн. лв. вътрешен дълг с аукцион на седемгодишни ДЦК

Министерството на финансите (МФ) добави още 300 млн. лв. вътрешен дълг, след като преотвори емисия 7-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 27 януари 2025 г. аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 29 януари 2032 година и годишен лихвен купон от 3,25%, посочиха от финансовото ведомство.

На проведения на 17 ноември аукцион, 13-ти за тази година, обемът на емисията в обращение достигна 1,700 млрд. лв. номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,30%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 523,9 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,75. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 90 базисни точки.

Източник: БНБ

От БНБ съобщиха, че до участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 523,850 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 142,450 млн. лв. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99,51 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона са участвали осем първични дилъри на ДЦК.

Припомняме, че предвиденият таван за нов дълг в бюджета е 11,7 млрд. лв., като реално необходимата сума вероятно ще достигне 9,5 млрд. лв., при условие че дефицитът не се окаже по-голям от заложените 5,8 млрд. лв.

От началото на годината досега вътрешният дълг на България достигна 3,3 млрд. лева.