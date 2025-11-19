Експерт: Бюджетните мерки ще засегнат тежко социалните предприятия

Мерките, които се очаква да натоварят тежко частния бизнес, ще засегнат най-силно най-уязвимата част от него – организациите, които съчетават икономическа дейност с решаването на социални проблеми. Това прогнозира Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право, в рубриката "Равни в бизнеса" на предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Предложенията в Бюджет 2026 и свързаните с него промени в осигурителното законодателство и минималната работна заплата може да имат катастрофален ефект върху сектора на социалните предприятия в България“, предупреди тя.

Според нея голяма част от социалните предприятия са изправени пред риск от масово закриване или преминаване в сферата на прякото подпомагане, което би обезсмислило дългогодишните усилия за тяхното развитие.

„Основният проблем за социалните предприятия е тяхната вътрешна структура. За разлика от стандартния бизнес, при тях социалната кауза е водеща, а не бизнес частта. Те ангажират хора в неравностойно положение, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, или инвестират сериозни средства в изпълнението на своята кауза“, напомни Шабани.

Тя смята, че най-голямата част от социалните предприятия „просто ще изпадне от картината“.

„Да си социално предприятие означава да правиш бизнес не просто с кауза, а да решаваш социален проблем. И това те натоварва допълнително“, отбеляза експертът и добави, че повишаването на осигуровките и минималната работна заплата пряко засяга тези предприятия, тъй като техните служители често работят на минимална заплата или на непълно работно време. „Тези бизнеси по принцип трудно се справят на пазара, реализират продукцията си трудно и не могат да постигнат икономии от мащаба, каквито имат големите компании“, поясни Шабани.

Тя очаква, че при по-високите разходи за труд и по-лошата среда, в която да правят бизнес, много от социалните предприятия ще преустановят бизнеса си. „Вместо да бъдат икономически активни, тези организации ще бъдат принудени да отидат там, където се подпомагат социално слаби и трудни групи“, предположи Надя Шабани.

Тя смята, че бюджетът създава условия за "силна държава," което неизбежно ще отслаби частния сектор, особено неговата "слабичка" част, каквито са социалните предприятия.

Защо за предложенията в бюджета нямаше обществена консултация? Грешен ли е подходът със субсидирането на заетостта по оперативни програми? Какъв трябва да е специалният пакет от мерки за социалните предприятия?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.