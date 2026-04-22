Русия готви нов данък за някои бизнеси в опит да запълни дупките в бюджета

Властите в Русия обмислят въвеждането на нов данък върху непредвидените приходи за някои производители на суровини и банки в търсене на допълнителен източник на средства за запълване на празнините в бюджета заради разходите около войната в Украйна. За това съобщават запознати пред Bloomberg.

Министерството на финансите разглежда възможността за налагането на ставката, но все още не е взето окончателно решение, като подробните дискусии вероятно ще започнат през втората половина на годината в рамките на нов бюджетен цикъл, според източниците, пожелали анонимност.

Възможните цели на мярката включват някои фирми за суровини като водещия производител на злато „Полюс“ и минния гигант „Норилск Никел“, както и банки с ограничен капитал, допълват източниците.

Военната икономика на Русия се забави миналата година, докато бюджетният дефицит растеше. Това принуди правителството да търси допълнителни източници на приходи, включително като увеличи данъка върху добавената стойност от тази година.

Правителствената пресслужба не е отговорила веднага на искане за коментар, а от „Полюс“ и „Норилск Никел“ са отказали такъв.

По-рано през 2023 г. Русия поиска от големия бизнес да плаща данък върху непредвидените приходи заради натиска върху бюджета от войната в Украйна. Министерството на финансите цели фискален дефицит от около 1,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) тази година след дефицит от 2,6% през 2025 г.

БВП на Русия вероятно се е свил през първото тримесечие, след като производството спадна с почти 2% през януари и февруари. Това е и първият тримесечен спад от началото на 2023 г. Един от показателите за бизнес климата в Русия премина на отрицателно ниво миналия месец за първи път от началото на войната срещу Украйна.

Идеята за допълнителни данъци се появи отново, след като президентът Владимир Путин проведе среща при закрити врата с група милиардери по-рано през март, на която един от тях предложи да предостави голяма сума на държавата. Предложението бе приветствано от Кремъл. Онлайн изданието The Bell съобщи, че Сюлейман Керимов, чието семейство е натрупало състояние чрез дял в „Полюс“, е предложил да дари 100 млрд. рубли (1,3 млрд. долара) на бюджета, но информацията не е могла да бъде потвърдена независимо.

Макар много индустрии в Русия – от стоманата и въглищата до търговията на дребно, да са под напрежение заради високите лихвени проценти, които ограничават търсенето, и намаляващите цени на някои стоки, то други се представят сравнително добре благодарение на благоприятните експортни цени.

Златото достигна рекорд от над 5500 долара за унция през януари и въпреки последвалото понижение цените остават високи. Медта, на която „Норилск Никел“ е най-големият производител в Русия, също се търгува близо до рекордно високи ценови нива – над 13 хил. долара за тон. Никела и металите от платиновата група също остават скъпи.

Цените на петрола, торовете и алуминия също са високи, тъй като са засегнати от войната в Близкия изток.

Руските кредитори са изкарали 3,5 трлн. рубли през 2025 г. и макар на годишна основа да има намаление от 8%, много от тях все още се радват на висока рентабилност, според данни на централната банка.