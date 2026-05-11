Държавата отново предлага на аукцион десетгодишни облигации за 210 млн. евро

На 11 май Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години (3652 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. с падеж 11 февруари 2036 г.

Номинална стойност на предложеното количество е 210 млн. евро с 3,50% годишен лихвен процент.

Финансовото ведомство преотваря за трети път ДЦК от тази емисия.

На деветия за тази година аукцион по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Допълнителните условия към инвеститорите е съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, да е 50 към 50 от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. с падеж 11 февруари 2036 г.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички поръчки, респективно да одобрява определени, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Източник: БНБ

Досега на осемте аукциона от началото на годината са пласирани съкровищни облигации за 1,2 млрд. евро.

Припомняме, че през миналата година на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,3 млрд. лева на 15 аукциона, на които се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.