Цената на биткойна се върна над 38 хил. долара с очакването на понижения от Фед

Към 11 ч. българско време в сряда цената ѝ достига 38 370 долара, което е ръст от 3,9% за денонощието

Цената на биткойна се изкачи над прага от 38 хил. долара във вторник на фона на оптимизма, че американската централна банка може би е съвсем близо до намаляване на лихвените проценти, ако инфлацията продължи да отслабва, съобщава Bloomberg.

Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация достигна над 38,2 хил. долара във вторник, като цената се задържа и през първата половина на днешния ден, достигайки до близо 38,4 хил. долара в даден момент. Минути преди 13 ч. българско време налице е лека корекция до над 37,9 хил. долара, което е ръст от 2,5% за денонощието. Биткойнът достигна 18-месечен връх от 38 422 долара в петък.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

„С обръщането на лихвените проценти инвеститорите ще се завърнат към рисковите активи в търсене на по-добра възвръщаемост“, коментира Майкъл Сафай, партньор в Dexterity Capital. „Това в комбинация с инерцията, която криптосекторът набра през последните месеци с борсово търгуваните фондове и оставянето на FTX в миналото, накара трейдърите да чувстват, че условията за нова бича серия назряват“, коментира още той.

Членът на Борда на управителите на Фед Кристофър Уолър смята, че скорошното забавяне на икономическата активност може би е сигнал, че паричната политика на централната банка е достатъчно затегната.

От началото на октомври цената на биткойна е нараснала с над 40% благодарение на очакванията, че американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC) се очаква да одобри пускането в страната на спот биткойн борсово търгуван фонд. От началото на годината цената на най-голямата криптовалута по пазарна капитализация се е повишила със 130%, след като изтри 64% през 2022 г.

Междувременно от SEC посочиха във вторник, че иска по-голяма обратна връзка за заявлението за борсово търгуван фонд на Franklin Templeton.

Оптимизмът подкрепя и т. нар. криптоакции като тези на борсовия оператор Coinbase Global Inc., компанията за добив Marathon Digital Holdings Inc. и инвеститора MicroStategy Inc. Акциите и на трите поскъпнаха с над 250% тази година.