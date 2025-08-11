Биткойнът е на крачка от последния си рекорд, подкрепен от големите инвеститори

Биткойнът поскъпва, оставайки само на крачки от последния си ценови рекорд на фона на засиленото търсене от институционални инвеститори и корпорации, което подкрепя по-широкия пазар като цяло, съобщава Bloomberg.

Към 10:15 ч. българско време най-старата криптовалута се разменя за малко над 122 хил. долара, което е ръст от 3,3% за денонощието. Това е с няколко стотин долара под последния ценови рекорд от средата на юли.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Ралито през уикенда изпрати цената на етера до над 4300 долара, което е най-високото равнище от декември 2021 г. насам, като монетата се задържа на това ниво и в понеделник с поскъпване за денонощието от 1,7%.

Ръстовете са факт на фона на растящия интерес към криптовалутите сред големите инвеститори. Компаниите, чийто основен предмет на дейност е придобиване на криптовалута, досега са натрупали биткойни за 113 млрд. долара, според данни на Coingecko. Съответните фирми за етер пък имат резерви за 13 млрд. долара, според данни на strategicethreserve.xyz.

„Изкачването на биткойн към рекордни върхове е подкрепяно от стабилен институционален приток на средства в корпоративни облигации, американски спот борсово търгувани фондове (ETF-и) и промяна в настроенията след новите американски мита върху вносните златни кюлчета“, коментира Рейчъл Лукас, криптоанализатор в BTC Markets. „С оглед на затрудненията в доставките на златото и политическия риск ролята на биткойна като средство за съхранение на стойност без ограничения в границите и митата набира скорост сред инвеститорите“, допълва тя.

По думите ѝ следващият голям етап от движението на цената за биткойна е предишният връх от 123 205 долара, като подкрепа може да има и на ниво от 116 хил. долара, ако натрупаната инерция отслабне.

Ерик Тръмп, син на президента на САЩ Доналд Тръмп, който има финансови интереси в няколко компании за цифрови активи, приветства покачването на цената на етера в публикация в социалната мрежа X. Bloomberg News съобщи в петък, че се проучват инвеститори във връзка с план World Liberty Financial на семейство Тръмп да създаде публична компания, която да съхранява нейните WLFI токени.

„Спрете да залагате срещу биткойна и етера – ще бъдете прегазени“, написа той в социалната мрежа Х.