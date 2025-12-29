Цената на биткойна отново пое надолу, след като мина прага от 90 хил. долара

Цената на биткойна отново пое надолу, след като по-рано в азиатската търговия водещата криптовалута мина прага от 90 хил. долара. Монетата не успя да се възползва от коледното рали, което даде нов тласък на акциите, изпращайки ги до нови върхове, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута достигна цена от над 90,2 хил. долара, но минути след 16 ч. цената ѝ намалява с 0,8% за денонощието до 87 220 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Етерът изтрива също 0,8% от стойността си до 2918 долара. Рипълът изостава с 0,5% до 1,86 долара, докато соланата – с 1,6% до 122,6 долара.

Биткойнът остана до голяма степен без изменение в цената в дните до Коледа, когато индексът S&P 500 записа нов рекорд. По-широкият криптосектор тепърва трябва да се справи с продължаващите вече няколко месеца разпродажби, започнали през октомври.

За момента налице са някои ранни признаци за промяна на настроенията. Т. нар. ставка на финансиране на биткойна – ключов барометър за криптонастроенията – е на най-високото си равнище от 18 октомври, според данни на CryptoQuant. Това е сигнал за нарастващо търсене на бичи залози на пазара на безсрочни фючърсни договори.

Отворените позиции по фючърсни договори за биткойна също се възстановяват от последните си дъна, но остават „значително под последните пикове, които съвпаднаха с последните ръстове на биткойна през октомври“, посочва Себастиан Беа, главен инвестиционен директор на криптофирмата ReserveOne.

Биткойнът остава напът да завърши годината на червено със спад в цената от около 4%.