Кризата на личността удря биткойна с 1 трлн. долара

Преди година това не би изглеждало възможно. Но биткойнът се оказа хванат в капана на едно от най-големите си затруднения досега и не се вижда очевиден изход, пише Bloomberg.

Най-голямата криптовалута в света се срина с повече от 40% от пика си и обичайният сценарий не работи – купувачите по време на спадове са изчезнали и силите, които обикновено биха подхранвали възстановяването, сега работят срещу него. Златото печели спора за макрохеджирането. Стейбълкойните печелят при плащанията. Пазарите за прогнози печелят при спекулациите.

Странното е, че нищо от това не се случва, защото системата се провали с биткойна. Властите във Вашингтон никога не са били по-благосклонно настроени. Институционалното приемане никога не е било по-дълбоко. Wall Street никога не е бил по-убеден. Биткойнът получи всичко, което искаше - и то не беше достатъчно.

Това означава, че определящата битка в тази криптоера не е за цената. Става въпрос за целта. И този последен ценови спад налага въпрос, на който биткойнът не беше необходимо да отговаря, когато цените се покачваха: ако монетата не е най-добрият хедж, нито най-добрата платежна система или най-добрата спекулация – какво точно е?

„Централният наратив при биткойна беше „числото върви нагоре“, но вече това го няма“, коментира Оуен Ламонт, портфолио мениджър в Acadian Asset Management. Сега числата вървят надолу и това не е добре, допълва той.

Цената на биткойна. Графика: Bloomberg LP

За разлика от акциите и суровините, на биткойна му липсват фундаменти. Стойността му се основава почти изцяло на вярата – на силата на наративите, които убеждават нови купувачи да се присъединят.

Тези истории варират. Търговците на дребно, които са се възползвали от подхранваното от Тръмп рали, сега са на загуба.

„Нови спекулативни платформи като пазарите за прогнози – и стоковите борси! – отклоняват вниманието от криптопазарите“, според Ноел Ейксън, автор на бюлетина Crypto is Macro Now. „Сега, когато биткойнът е „макроактив“, той трябва да се конкурира с толкова много други алтернативи, повечето от които са по-лесни за разбиране и по-лесни за обяснение на попечители, клиенти, вашия съвет (на директорите, бел. ред.) и т.н.“, допълва тя.

Дезертьорството

През ноември беше отправен ясен сигнал. Джак Дорси – от дълго време един от най-гласовитите корпоративни застъпници за биткойна – обяви, че неговото приложение Cash Арр ще започне да поддържа стейбълкойни. Години наред Дорси се отнасяше към биткойн максимализма като към доктрина. Неговият обрат беше сигнал: надпреварата в плащанията продължава напред.

Във Вашингтон стейбълкойните се превърнаха в център на тежестта. Двупартийният закон Genius Act беше приет лесно. Регулаторите открито насърчават инфраструктурата от токени, обезпечени с долари. Дори в рамките на криптовалутите биткойнът вече не е единственият фокус. Токенизацията, дериватите, задвижвани от блокчейн, и трансграничните плащания със стейбълкойни се очертават като надеждни примери за употреба – нито един от които не изисква биткойн, за да функционира.

„Ако не друго, то активността на стейбълкойните може да бъде свързана с активността в етериума или в други блокчейни. А стейбълкойните служат за плащания“, каза Карлос Доминго, съосновател и главен изпълнителен директор на Securitize, платформа за токенизация. „Не мисля, че някой днес вижда биткойна като средство за разплащания“, допълва той.

По ирония на съдбата проблемите на биткойна започнаха по време на собствения му възход. Бичият тренд през 2025 г. предизвика вълна от институционална подкрепа, която имаше за цел да затвърди легитимността му. Вместо това, активът беше лишен от мистичността си.

Биткойнът, някога средство за либертарианско бягство, сега прилича на всеки друг инструмент на Wall Street: борсов код в падащо меню в комплект с опции с падеж на същия ден и продукти, свързани с волатилността. Това, за което някога се изискваше нишово познание, днес се нуждае само от парола за брокера.

Защитниците на биткойна все още посочват целенасоченото култивиране на недостиг – ограничението от 21 млн. монети, които могат да бъдат създадени, циклите на т. нар. разполовяване, непоклатимата дефлация. Но на пазарите недостигът, който има значение, не е само на предлагането – но и на вниманието. А предлагането на неща, конкуриращи се за това внимание, вече е на практика безкрайно.

Алткойни. Деривати на алткойни. Токенизирани акции. Структурирани продукти с ливъридж. Оскъдността на биткойн монетите може и да е закодирана в схемата му на работа, но изобилието е произведено. И дори самият код е подложен на изпитание – възходът на квантовите изчисления започна да подхранва опасенията, че криптографските основи на биткойна, дълго приемани за неразрушими, може да не се окажат толкова стабилни. Това е далечна заплаха, но за един актив, задвижван от наративи, дори самата възможност за такова нещо е опасна.

Хеджът, който биткойнът не беше

Дори след годините на манията около „цифровото злато“ биткойнът не успя да издържи най-важния си макротест. Въпреки геополитическите колебания и трайното отслабване на долара златото и среброто отбелязаха волатилни ралита тази година, докато криптовалутите само поевтиняваха. Паричните потоци потвърждават това разминаване. Според данни, събрани от Bloomberg, листнатите в САЩ златни и свързани със златото борсово търгувани фондове (ETF) са привлекли над 16 млрд. долара през последните три месеца, докато спот биткойн ETF-ите са отчели приблизително 3,3 млрд. долара отлив на средства. Пазарната капитализация на биткойна се е свила с над 1 трлн. долара.

„Хората осъзнават, че биткойнът е това, което винаги е бил – просто спекулативен актив“, посочва Том Есей, президент и основател на Sevens Report и бивш трейдър на Merrill Lynch. „Биткойнът не замества златото, не е дигитално злато, не прави същото, не предлага на хората същата полза като златото. Не е хедж срещу инфлацията – честно казано, има други по-добри активи убежища, където не е нужно да се притеснявате за волатилността. И не е хедж срещу хаоса“, допълва той.

Моделът на трезора с дигитални активи трябваше да бъде корпоративната идентичност на биткойна. Компании като Strategy натрупаха биткойни по време на бичия тренд и емитираха акции срещу него, създавайки самоподсилващ се цикъл, който генерира милиарди долари пазарна капитализация и даде на институционалните инвеститори начин да изразят увереността си, без да се докосват директно до актива. За известно време това работеше.

Сега цикълът се обърна – и с него и доверието в модела. Най-големите компании трезори поевтиняха през последната година – някои много повече от самия биткойн. Много от тях сега се търгуват под стойността на своите активи.

Отслабването на спекулативната култура

Влиянието на биткойна върху спекулативната култура също отслабва.

Платформи за прогнози като Polymarket и Kalshi – с бинарни резултати, бързо изпълнение на сделките и реални залози – сега са място за игра на същите тези преследващи допамина трейдъри, които някога бяха яхнали вълната на мемекойните.

И това не е нещо несъществено. Дори Coinbase Global добави договори за прогнози. Допаминът не изчезна. Той просто се премести.

„Пазарите за прогнози се превръщат в следващата мания за същите тези инвеститори на дребно, които се наслаждават на спекулативния характер на криптовалутите“, посочва Роксана Ислям, ръководителка на секторните и индустриални проучвания в TMX VettaFi. „Това може да означава по-малък общ интерес към криптовалутите“, каза тя, въпреки че според нея „това може да означава и преминаване към по-дългосрочни, сериозни инвеститори“.

В същото време налице е и растящото несъответствие между начина, по който се осъществява достъпът до биткойна, и начина, по който се търгува. Спот ETF-ите направиха покупката лесна. Но цената на монетата все още е повлияна от офшорните пазари на деривати, където трейдърите рутинно използват ливъридж 100 към 1. Могат да се задействат каскадни ликвидации, които да сринат спот цената за минути.

Този механизъм излезе наяве по време на октомврийския срив на цената. Милиарди в ливъридж позиции бяха изтрити за миг. Докато повечето притежатели на ETF проверят портфолиата си, щетите вече бяха нанесени.

Бичият случай

Нищо от това обаче не означава, че с биткойна е свършено. Той остава най-ликвидният дигитален актив с по-широко борсово покритие от всеки конкурент. Спот ETF-ите направиха биткойна траен елемент от инвеститорските портфейли. И самата регулаторна яснота, която сега е в полза на стейбълкойните, може в крайна сметка да подкрепи цялата екосистема. По-важното е, че монетата е преживяла вече екзистенциални кризи: срива на Mt. Gox, забраната за добив в Китай, срива през 2022 г. и много други. Всеки път мрежата издържаше и цените започваха да поставят нови рекорди. Устойчивостта не е за пренебрегване. В един клас активи, осеян с провали, самото оцеляване дава един вид легитимност на системата.

„Винаги има някой, който разпространява страх, несигурност, съмнение. Винаги има някакъв проблем“, отбелязва Дан Морхед, основател на Pantera Capital.

Бичата теза не е, че наративите около биткойна са неуязвими. А това, че не е необходимо да бъдат – просто са достатъчно издръжливи, за да надживеят всяка следваща криза на доверие. И историята, засега, е на тяхна страна.

Но историята показва също, че оцеляването и релевантността не са едно и също нещо. Най-голямата заплаха за биткойна не е конкуренцията, а пасивността. Бавният отлив на внимание, капитал и убеждение, които идват, когато нито един наратив не може да се окаже валиден. Активът все още съществува. Мрежата все още работи. Но историите, които дадоха на биткойна гравитационното му привличане – дигиталното злато, парите на свободата, институционалният резерв – се изчерпват по едно и също време. Дали това е временна криза или постоянна е един от най-големите въпроси в ерата на дигиталната икономика.

„За мнозина това е като религия, а религиозната вяра е трудна за разклащане“, каза Майкъл Розен, главен инвестиционен директор на Angeles Investment Advisors. „Това просто не е моята религия“, допълва той.