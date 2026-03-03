IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Конфликтът в Близкия изток повлича надолу и биткойна*

Цената на водещата криптовалута спадна до 67 834 долара в ранната европейска търговия

10:37 | 03.03.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Биткойнът отново поевтиня, след като в понеделник цената му временно надхвърли 70 000 долара, поемайки надолу заедно с други рискови активи заради опасенията от продължителен конфликт в Близкия изток, предава Bloomberg.

Цената на водещата криптовалута спадна до 67 834 долара в ранната европейска търговия.

Инвеститорите продължиха да търсят по-малко рискови активи, след като САЩ и Израел започнаха военна кампания срещу Иран през уикенда. Техеран засили атаките срещу САЩ и съюзниците им в Близкия изток, заплашвайки да затвори Ормузкия проток - критичен търговски воден път.

Пратрик Кала, ръководител на изследванията в Apollo Crypto, определи движението като нормален период на охлаждане.

„Цената на биткойна се охлажда след ръста вчера, който се случи при високи обеми“, каза той. Експертът отбеляза, че криптовалутата се търгува в диапазона между 65 000 и 70 000 долара от началото на февруари, което означава, че всяко движение над тази граница ще провокира реализиране на печалби.

*Данните са актуални към 10:35 ч. българско време.

2
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Бях сигурен, че войната в Близкия Изток ще му е виновна на шиткойна.. :)))
1
Az_Kocho
преди 2 часа
Още преди конфликта в близкия изток цента на биткойна се срина с 50 пр от върха който беше достигнал. Не търсете под вола теле, нещата са прости, не ги усложнявайте. На крива ракета и космоса и е крив, хахах
