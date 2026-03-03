Конфликтът в Близкия изток повлича надолу и биткойна*

Биткойнът отново поевтиня, след като в понеделник цената му временно надхвърли 70 000 долара, поемайки надолу заедно с други рискови активи заради опасенията от продължителен конфликт в Близкия изток, предава Bloomberg.

Цената на водещата криптовалута спадна до 67 834 долара в ранната европейска търговия.

Инвеститорите продължиха да търсят по-малко рискови активи, след като САЩ и Израел започнаха военна кампания срещу Иран през уикенда. Техеран засили атаките срещу САЩ и съюзниците им в Близкия изток, заплашвайки да затвори Ормузкия проток - критичен търговски воден път.

Пратрик Кала, ръководител на изследванията в Apollo Crypto, определи движението като нормален период на охлаждане.

„Цената на биткойна се охлажда след ръста вчера, който се случи при високи обеми“, каза той. Експертът отбеляза, че криптовалутата се търгува в диапазона между 65 000 и 70 000 долара от началото на февруари, което означава, че всяко движение над тази граница ще провокира реализиране на печалби.

*Данните са актуални към 10:35 ч. българско време.