Биткойн миньорите губят по 19 000 долара за всеки произведен токен

Математиката се обърна срещу миньорите, които добиват биткойни, а войната в Близкия изток влошава положението с всяка изминала седмица, съобщава CoinDesk.

Моделът на регресия на трудността на Checkonchain, който оценява средните производствени разходи въз основа на трудността на мрежата и използваната енергия, определи цената на токена на 88 000 долара към 13 март.

Биткойнът се търгува на цена от 69 200 към днешната дата, което създава разлика от близо 19 000 долара за токена и означава, че средностатистическият миньор работи при загуба от 21% за всеки произведен блок.

Натискът при цените се засилва от октомврийския срив, който свали цената на биткойна от 126 000 долара до под 70 000 долара, но войната на САЩ и Израел с Иран само ускори това. Цената на петрола, която надхвърли 100 долара за барел, се отразява директно върху разходите за електроенергия при копаене на биткойни.

Ормузкият проток, през който преминават приблизително 20% от световните потоци от петрол и газ, остава затворен за по-голямата част от търговския морски трафик. А 48-часовият ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп от събота , в който той заплаши да атакува електроцентралите на Иран, добави нов слой риск за миньорите.

Мрежата вече разкрива напрежението. Трудността спадна със 7,76% в събота до 133,79 терахеша, което е втората най-голяма отрицателна корекция за 2026 г. след спада от 11,16% през февруари. Трудността вече е с близо 10% под нивото, с което започна годината, и далеч под историческия връх от ноември 2025 г. от близо 155 терахеша.

Хешрейтът се е отдръпнал до приблизително 920 екзахеша в секунда (EH/s), доста под рекордното ниво от 1 зетахаш, достигнато през 2025 г. Средното време за създаване на блок през последната епоха се е удължило до 12 минути и 36 секунди, доста над целта от 10 минути.

Според индекса на хешрейт на Luxor, Hashprice, метриката, проследяваща очакваните приходи на миньорите на единица изчислителна мощност, се движи около 33,30 долара на петахеш в секунда (PH/s) на ден. Това е близо до точката на рентабилност за повечето хардуерни устройства и не е далеч от историческия минимум от 28 долара, достигнат на 23 февруари.

Когато миньорите не могат да покрият разходите си, те продават биткойн, за да финансират своята дейност. Тази продажба добавя натиск върху предлагането към пазара.

Публично търгуваните миньори се адаптират, като диверсифицират дейността си в областта на изкуствения интелект и високопроизводителните изчисления, които предлагат по-предвидими приходи от добива на биткойн на загуба. Marathon Digital, Cipher Mining и други фирми изграждат капацитет при центровете за данни, наред с копаенето на токени.

Следващата корекция на трудността се очаква в началото на април и вероятно ще покае допълнително намаляване. Ако биткойнът остане под 88 000 долара и няма признаци за връщане към това ниво в близко бъдеще, масовият отлив на миньори ще продължи, както и падането на трудността.