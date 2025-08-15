Lindt обмисля да произвежда шоколадовите си зайци в САЩ заради митата на Тръмп

Швейцарският производител на шоколад Lindt & Spruengli може да премести в САЩ производството на известните си великденски зайчета, опаковани в златиста хартия, за да избегне вносните мита, наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Планът ще включва разходи в размер на 10 млн. долара за производството на зайчетата, Дядо Коледа и други кухи шоколадови фигурки в САЩ, съобщават запознати източници. В момента всички те се произвеждат в Германия. Компанията е отказала да коментира конкретни планове.

Доставките от Германия ще подлежат на вносни мита от САЩ в размер на 15%, наложени на Европейския съюз от Тръмп. Скокът на цените на какаото вече е повишил средните цени на продуктите на Lindt с 16% през първата половина на тази година, става ясно от подадени документи.

Lindt заяви, че от няколко години обмисля допълнителни инвестиции в капацитета си в САЩ и разширява завода си в Стратам, щата Ню Хемпшир. В САЩ, най-големия пазар за шоколад в света, компанията е отбелязала ръст от 4,9% до 843 млн. долара от гледна точка на приходи от продажби миналата година, се посочва в годишния отчет на Lindt.

„Непрекъснато работим за повишаване на ефективността на производството и вътрешните вериги за доставки, като вземаме предвид сегашното положение с митата“, каза говорител на Lindt. „Това включва преразглеждане на кои продукти се произвеждат, в кои производствени обекти и за кои пазари“, допълни той.

Ходът показва притеснението на много компании в Европейския съюз и Швейцария. Швейцарските компании са изправени пред възможен спад в приходите, след като САЩ наложиха мито от 39% върху швейцарския внос, което е най-високото сред развитите страни. Редица компании търсят начини да намалят въздействието на митото, като преместят или намалят производството си.

Lindt обмисля също да премести производството за канадския пазар от завода си в Бостън към европейски заводи, за да избегне ответните мита, които Канада наложи на САЩ, съобщават запознати източници, пожелали да останат анонимни, тъй като въпросът е от частен характер.

Швейцарската компания вече произвежда много от продуктите си на място в областите, където ги продава, но някои лакомства се произвеждат в специализирани заводи за световния пазар. Шоколадите Lindor се произвеждат само в Швейцария. Франция е център за марката черен шоколад на Lindt, Excellence, а продуктите на компанията с ядки се произвеждат основно в Италия.