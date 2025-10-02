Мъск стана първият човек в света с нетно богатство от над 500 млрд. долара

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, който достига нетно богатство от близо 500 млрд. долара благодарение на възстановяването на акциите на компанията за електромобили и нарастването на оценките на други стартиращи компании на технологичния предприемач тази година, предава Ройтерс.

Нетното му богатство достигна 500,1 млрд. долара към 16:15 ч. източно време в сряда, показа индексът на милиардерите на Forbes.

Богатството на Мъск е тясно обвързано с Tesla, където той имаше дял от над 12,4% към 15 септември. Цената на акциите на компанията е нараснала с над 14% от началото на тази година и се покачи с 3,3 на сто в сряда, добавяйки над 6 млрд. долара към нетното богатство на Мъск.

След бурно начало на годината книжата на Tesla поскъпнаха, тъй като нагласите на инвеститорите се подобриха, откакто Мъск върна вниманието си върху компаниите си. Председателят на съвета на директорите на Tesla Робин Денхолм заяви миналия месец, че Мъск се върна „на преден план и в центъра“ на компанията след няколко месеца в Белия дом.

Само няколко дни по-късно Мъск обяви, че купува акции в размер на около 1 млрд. долара в огромен вот на доверие за бъдещето на Tesla, която прави преход от автомобилен производител в сила в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Въпреки това намаляващите продажби на автомобили и запазващият се натиск върху маржовете навредиха на акциите, като превърнаха компанията в една от най-слабо представящите се в групата на „Великолепната седморка“ – технологични компании с много голяма пазарна капитализация.

Миналия месец съветът на директорите на Tesla предложи план за възнаграждения на Мъск в размер на 1 трлн. долара, в който бяха определени амбициозни финансови и оперативни цели за главния изпълнителен директор, като същевременно беше отговорено на исканията му за по-голям дял в компанията.

Стартъпът в областта на изкуствения интелект xAI на Мъск и ракетната му компания SpaceX също повишиха оценките си тази година.

Последната оценка на xAI към юли достигна 75 млрд. долара, сочат данни на Pitchbook. През септември CNBC съобщи, че компанията се стреми към оценка от 200 млрд. долара след набиране на средства, но Мъск заяви тогава, че тя няма да увеличава капитала си.

Bloomberg News съобщи през юли, че SpaceX обсъжда планове да набере средства и да продаде акции на вътрешни лица в сделка, която оценява компанията на около 400 млрд. долара.

Основателят на Oracle Лари Елисън се нарежда след Мъск като втория по богатство човек в света в класацията на Forbes с нетно състояние от около 350,7 млрд. долара към сряда.