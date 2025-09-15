Мъск купи акции на Tesla за 1 млрд. долара и повиши цената им

Акциите на Tesla поскъпнаха, след като главният изпълнителен директор Илон Мъск обяви в понеделник първата си покупка на книжа на компанията на отворения пазар от февруари 2020 г., предава CNBC.

Мъск е купил 2,57 млн. акции на различни цени в петък на обща стойност до около 1 млрд. долара – значителна вътрешна покупка, която трейдърите считат за вот на доверие от главния изпълнителен директор.

Книжата на Tesla поскъпват с 6% в предборсовата търговия в понеделник. Те приключиха сесията в петък с лек спад въпреки неотдавнашния силен ръст. Акциите прибавиха над 25% към стойността си през последните три месеца.

Тези покупки са рядкост за Мъск, като за последен път той купи около 200 хил. акции на стойност около 10 млн. долара на 14 февруари 2020 г., сочат данни на компанията Verity. Това е най-голямата му покупка в историята от гледна точка на стойност, допълва компанията.

По-рано този месец Tesla съобщи, че ще поиска от акционерите да одобрят нов пакет от възнаграждения на Мъск, който може да достигне до 975 млрд. долара въз основа на различни амбициозни цели. Преди покупките в петък Мъск притежаваше около 13% от акциите на Tesla.

Книжата на компанията за електромобили са подложени на натиск тази година от спадащите продажби, свързани отчасти с политическите дейности на Мъск, които навредиха на марката, наред с края на някои стимули за електромобилите, въведен от администрацията на Доналд Тръмп.

Анализаторите гледат разнопосочно на акциите на компанията, като консенсусната целева цена на Wall Street предвижда 20% спад спрямо сегашното ниво, сочат данни на Tipranks.com. Но мнозина са оптимисти в дългосрочен план, ако Мъск успее да завърши трансформацията на компанията, за да я съсредоточи повече върху автономното шофиране, изкуствения интелект и роботиката. Главният изпълнителен директор иска акционерите да одобрят инвестиция на Tesla в най-новата му компания xAI.

Вътрешната покупка „е огромен знак на доверие за оптимистите за Tesla и показва, че Мъск удвоява залога си за Tesla A.I.“, казва Дан Ивс, глобален ръководител на технологичните анализи в компанията Wedbush.

Пакетът от възнаграждения, който акционерите ще гласуват през ноември, включва крайна цел за пазарна оценка от 8,5 трлн. долара. Компанията беше оценявана на 1,3 трлн. долара в края на борсовата търговия в петък.