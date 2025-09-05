1 трлн. долара срещу бъдещето на Tesla – новият залог на Мъск

Tesla предлага ново споразумение за пакета възнаграждание на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който потенциално може да стигне около 1 трлн. долара - безпрецедентно заплащане в корпоративна Америка, пише Bloomberg.

Дългоочакваното предложение, предназначено да даде стимул Мъск да ръководи Tesla занапред, поставя серия от амбициозни критерии, които той трябва да изпълни, за да получи пълното възнаграждение, включително разширяване на зараждащия се бизнес с роботизирани таксита на Tesla и увеличаване на пазарната стойност на компанията до поне 8,5 трлн. долара от около 1 трлн. долара към момента. Планът обхваща период от 10 години.

Допълнителните акции, които Мъск би могъл да получи, биха увеличили дела му в производителя на електрически превозни средства до поне 25%, става ясно от условията, посочени в документ, подаден от Tesla до борсовия регулатор. Мъск публично заяви, че би желал дял с такъв размер.

Планът предоставя щедри финансови стимули и разширен контрол върху компанията за Мъск, който в момента е най-богатият човек в света, след като пакетът му от 2018 г., оценен на над 50 млрд. долара, беше отменен от съд в Делауеър. Въпреки че Tesla обжалва това решение, бордът търси други начини да стимулира своя изпълнителен директор, включително с акции на стойност около 30 млрд. долара.

Стимулите в новия пакет целят да запазят фокуса на Мъск върху Tesla, докато компанията се стреми към растеж на нови пазари, включително роботика и изкуствен интелект. Подадените документи включват и необвързващо предложение от акционерите Tesla да придобие дял в стартъпа на Мъск xAI - идея, която милиардерът е споделял в миналото.

Новото споразумение подчертава желязната хватка на Мъск върху автомобилния производител. Предприемачът, който е в ръководството на Tesla от 2008 г., управлява четири други компании: SpaceX, xAI, Neuralink и Boring Co. В интервю за Bloomberg през май той заяви, че е решен да продължи да бъде начело на Tesla и след пет години.

Пазарна капитализация от 8,5 трлн. долара би била над два пъти по-голяма от тази на Nvidia Corp., която в момента е най-високо оценената компания в света. Стойността на Tesla достигна върха си в края на 2024 г. на ниво от около 1,5 трлн. долара.

Стойността на последния пакет заплащане на главния изпълнителен директор, която според подадените документи е 87,8 млрд. долара, би нараснала до около 1 трлн. долара, ако Мъск постигне всички целеви показатели за ефективност. В документа също така се посочва, че Мъск трябва да участва в разработването на дългосрочна рамка за намиране и назначаване на главен изпълнителен директор, ако милиардерът иска да получи последните два транша от пакета, свързан с ефективността.

Конкуриращи се приоритети

54-годишният Мъск в миналото е настоявал борда да му осигури нов пакет заплащане, допускайки, че ще се занимава с продукти за изкуствен интелект и роботика другаде, ако не разполага с около 25% контрол върху гласовете в Tesla. Въпреки че Мъск остава най-големият акционер на компанията, той продаде значителна част от акциите си, за да финансира придобиването на Twitter.

Бордът на Tesla продължава да подкрепя Мъск въпреки конкуриращите му се приоритети. Освен че ръководи други компании, вниманието му все повече се насочва към политиката. Той беше най-големият финансов поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп на последните президентски избори и за кратко ръководеше усилията за преструктуриране на федералното правителство. Това предизвика негативна реакция срещу Tesla, която включваше случаи на палежи и вандализъм срещу търговски обекти и зарядни станции на компанията.

Негативната реакция допринесе за нестабилна първа половина на годината по отношение на продажбите. В този период Tesla отчете две от най-слабите си тримесечия за последните години.

В последното си изявление бордът на Tesla признава, че „публичният профил на Мъск е подложен на сериозно внимание и че някои поставят под въпрос дали личните му възгледи или външни дейности“ спъват управлението му на Tesla.

Съгласно новия план Мъск трябва да остане в Tesla като главен изпълнителен директор или директор, отговорен за продуктите или дейността, за да получи акциите, които са разделени на 12 транша. За да стане това, Мъск трябва да увеличи на 12 етапа пазарната капитализация на компанията в съчетание с 12 оперативни етапа, като например доставка на 1 млн. робота Optimus и 20 млн. автомобила Tesla, както и 1 млн. роботаксита в търговска експлоатация и увеличаване на коригираната печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация до 400 млрд. долара.