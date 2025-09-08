Пазарният дял на Tesla в САЩ намаля до най-ниското си ниво от 2017 г.

Делът на Tesla от пазара на електромобили в САЩ е намалял до най-ниското си ниво от 2017 г. през август, тъй като купувачите са предпочели модели на конкурентни автомобилни производители, съобщава Ройтерс.

Данните на Cox Automotive сочат, че Tesla е съставлявала 38% от продажбите на електромобили в САЩ през миналия месец, което е под прага от 40% за първи път от октомври 2017 г.

Забавянето се случва в момент, когато конкуренти като Hyundai, Kia, Toyota и Honda увеличиха стимулите, коитто подкрепиха продажбите им на електромобили с цели 120% през юли.

„Зная, че те се позиционират като компания за роботика и изкуствен интелект. Но, когато сте автомобилна компания, когато нямате нови продукти, делът ви ще започне да намалява“, коментира Стефани Валдес Стрийти, директор на анализите за сектора в Cox.

Последният голям нов модел, който Tesla пусна на пазара, беше Cybertruck, през 2023 г., но той не успя да повтори популярността на седана ѝ Model 3 или на джипа ѝ Model Y.

Макар че Model Y беше осъвременен тази година, промените не отговориха на очакванията и Tesla се насочва към втора поредна година на спадащи продажби.

Конкуренцията е стимулирана както от щедрите отстъпки за потребителите, така и от очертаващото се изтичане на федералните данъчни облекчения в САЩ в края на септември и анализаторите очакват, че това ще продължи да увеличава продажбите на електромобили в краткосрочен план.

В предишни години пазарният дял на Tesla в САЩ достигаше до 80%, но той стабилно намаляваше, тъй като конкурентите разшириха продуктовата си гама.

Макар че продажбите на Tesla все пак нараснаха през август с 3,1%, ръстът на пазара на електромобили като цяло достигна 14%, подчертавайки относително по-слабото представяне на компанията.