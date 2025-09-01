Делът на Tesla на автомобилния пазар в Норвегия достига 22% през август

Tesla е отговорна за повече от една пета от продажбите на нови автомобили в Норвегия през август, където електрическите автомобили представляват 97% от регистрациите на нови леки коли в скандинавската страна, съобщава Bloomberg.

Моделите на Tesla генерират около 22% от продажбите на нови автомобили през август, а Volkswagen - около 13%. Китайският производител BYD е увеличил обема на продажби в страната повече от три пъти за миналия месец, докато месечните продажби на Toyota и Volvo изостават спрямо нивата от предходната година.

Норвегия стана първата страна, в която електрическите превозни средства изпреварват по продажби моделите, работещи с изкопаеми горива, през 2020 г., като този скок беше подкрепен от стимули, вариращи от намалени пътни такси до по-ниски данъци върху добавената стойност.

Този бърз темп на електрификация привлича производителите на електромобили, които в момента предлагат около 170 модела в страната.

Model Y на Tesla беше най-продаваният модел в Норвегия през август, следван от ID.4 на Volkswagen.

В контраст с това продажбите на Tesla във Франция се сриват с 47,3% през август. В Швеция продажбите на американския концерн се понижават с над 84%, въпреки че регистрациите на изцяло електрически модели в страната растат с 6 на сто.

Продажбите на Tesla в Дания е понижават с 42%, а тези в Нидерландия се свиват с 50%.

В Испания, чието правителството предоставя субсидии за електрически превозни средства до 7000 евро, продажбите на Tesla са се увеличили със 161% до 1435 автомобила спрямо 549 броя през август миналата година. Регистрациите на BYD междувременно растат с повече от 400% до 1827 автомобила.

От началото на годината продажбите на BYD в Испания скачат с 675% до 14 181 автомобила, докато тези на Tesla са се увеличили с 11,6% до 9303 превозни средства.