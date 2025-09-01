IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Делът на Tesla на автомобилния пазар в Норвегия достига 22% през август

Въпреки това компанията отчита двуцифрени спадове на други големи европейски пазари, като в Швеция продажбите спадат с 84%

23:01 | 01.09.25 г. 1
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Tesla е отговорна за повече от една пета от продажбите на нови автомобили в Норвегия през август, където електрическите автомобили представляват 97% от регистрациите на нови леки коли в скандинавската страна, съобщава Bloomberg.

Моделите на Tesla генерират около 22% от продажбите на нови автомобили през август, а Volkswagen - около 13%. Китайският производител BYD е увеличил обема на продажби в страната повече от три пъти за миналия месец, докато месечните продажби на Toyota и Volvo изостават спрямо нивата от предходната година.

Норвегия стана първата страна, в която електрическите превозни средства изпреварват по продажби моделите, работещи с изкопаеми горива, през 2020 г., като този скок беше подкрепен от стимули, вариращи от намалени пътни такси до по-ниски данъци върху добавената стойност.

Този бърз темп на електрификация привлича производителите на електромобили, които в момента предлагат около 170 модела в страната.

Model Y на Tesla беше най-продаваният модел в Норвегия през август, следван от ID.4 на Volkswagen.

В контраст с това продажбите на Tesla във Франция се сриват с 47,3% през август. В Швеция продажбите на американския концерн се понижават с над 84%, въпреки че регистрациите на изцяло електрически модели в страната растат с 6 на сто.

Продажбите на Tesla в Дания е понижават с 42%, а тези в Нидерландия се свиват с 50%.

В Испания, чието правителството предоставя субсидии за електрически превозни средства до 7000 евро, продажбите на Tesla са се увеличили със 161% до 1435 автомобила спрямо 549 броя през август миналата година. Регистрациите на BYD междувременно растат с повече от 400% до 1827 автомобила.

От началото на годината продажбите на BYD в Испания скачат с 675% до 14 181 автомобила, докато тези на Tesla са се увеличили с 11,6% до 9303 превозни средства.

Последна актуализация: 22:49 | 01.09.25 г.
Тесла Tesla автомобилен пазар в Норвегия електромобили
Коментари

1
гъбко
преди 2 часа
Хихи ... вървят си електриките , не ги питат форумните експерти ... Жалко , а те са тъй начетени ... Колко бензиностанцийки има затворени вече в ЕС ?! Някой следи ли ?! А в Софето ?!
