Лари Елисън е близо до детронирането на Мъск като най-богатия човек в света

Лари Елисън все повече скъсява дистанцията с Илон Мъск и се насочва към титлата най-богат човек в света, пише Bloomberg.

Състоянието му скочи със 70 млрд. долара, след като Oracle отчете тримесечните си резултати след приключването на борсовата сесия в Ню Йорк във вторник (9 септември). Финансовите ѝ показатели надминаха очакванията, а компанията заяви, че ѝ предстои още растеж.

Увеличението повиши общото състояние на Елисън до 364 млрд. долара, на косъм от богатството на Мъск, който разполага с 384 млрд. долара, според Bloomberg Billionaires Index. Ако печалбата на Елисън се запази след началото на търговията в сряда, това ще бъде най-голямото еднодневно увеличение, регистрирано някога в индекса.

Мъск стана най-богатият човек в света за първи път през 2021 г., преди да загуби титлата от Джеф Безос от Amazon.com и Бернар Арно от LVMH. Той си я възвърна миналата година и я държи от малко повече от 300 дни.

81-годишният Елисън, който е съосновател на Oracle и в момента е председател и главен технологичен директор на компанията, е вложил по-голямата част от нетното си богатство в компанията за софтуер за бази данни.

Акциите на Oracle, които вече бяха повишили стойността си с 45% от началото на годината до края на борсовата сесия във вторник, записаха над 26% ръст на цената по време на следборсовата търговия. Това се случи, след като компанията отчете значително увеличение на резервациите и даде агресивна прогноза за бизнеса си с облачна инфраструктура. Това е най-големият еднодневен борсов скок на компанията от 1999 г. насам.

За сметка на това стойността на книжата на Tesla на Мъск се понижи с 14% от началото на годината.