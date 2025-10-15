Ръстът на LVMH увеличи богатството на Бернар Арно с почти 19 млрд. долара за ден

Богатството на магната в областта на луксозните стоки Бернар Арно получи голяма подкрепа от купувачите по целия свят и ръстът може да засили противоречията в родината му, пише Bloomberg.

Богатството на Арно е нараснало с почти 19 млрд. долара в сряда до 192 млрд. долара, което е второ по големина базирано на пазара покачване в историята за 76-годишния французин, показва индексът на милиардерите на Bloomberg. Ръстът се дължи на поскъпването с 12% на акциите на LVMH, дизайнерския бранд на компанията, която той контролира, след като компанията обяви по-добри от очакванията приходи от продажби за тримесечието.

Резултатите може да отбележат обрат както за Арно, така и за гиганта в областта на луксозните стоки, който продава марки като Louis Vuitton, Dior, Dom Perignon и Bulgari. Вълната от силно търсене по време на пандемията го превърна в най-богатия човек в света през 2022 г., като изпревари Илон Мъск, но той се задържа относително за кратко на върха, след като купувачите, особено в Китай, станаха по-сдържани към големите разходи.

Ръстът в сряда стана факт, след като Арно предизвика противоречие във Франция през последните седмици на фона на дебат по предложени политики за облагане на богатите с данъци. В интервю за вестник миналия месец милиардерът критикува икономиста Габриен Цукман, поддръжник на данъка върху богатството, който привлече силна подкрепа от част от лявата политическа опозиция в страната.

„Той използва псевдоакадемичната си експертиза, която сама по себе си е подложена на обширен дебат, за да обслужва идеологията си (която има за цел да разруши либералната икономика, единствената, която работи за доброто на всички)“, каза Арно пред вестник Sunday Times, имайки предвид Цукман.

„Как е възможно да ме въвлича пряко, когато аз несъмнено съм най-големият индивидуален данъкоплатец и един от най-големите професионални данъкоплатци чрез компаниите, които управлявам?“, запита още Арно.

Дебатът за облагането на богатите подхранва политическата нестабилност във Франция. Бюджет 2026 г. може да включва подновяване на данъка за хората с най-високи доходи и създаване на нов данък върху богатството в холдингови компании.

Обявеният от LVMH ръст на приходите от продажби вдъхна нов оптимизъм в сектора, като повиши цената на акциите и на други френски компании, контролирани от милиардера, включително на Hermes International и на Kering.

Арно е сред основателите и наследници на френски компании, които доминират световната индустрия на луксозни и козметични стоки. Те включват още братята Вертеймер, които притежават Chanel, известна с костюмите си от туийд и парфюм No. 5, и Франсоа Пино, основател на компанията Kering, която е собственик на Gucci.