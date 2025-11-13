Ловци на трюфели в Хърватия преследват един от най-скъпите деликатеси в света

Сезонът на белите трюфели е в разгара си и Ивана Карлич Бан и нейните две кучета обикалят есенните гори в северозападната част на хърватската област Истрия в търсене на едни от най-скъпите деликатеси в света, пише Ройтерс.

Белият трюфел, подземни гъби, които растат само от септември до декември в симбиоза с някои дървета, се среща единствено в Италия и Хърватия.

Понякога деликатесът е заровен на метър под земята, но кучетата порода Лагото романьоло на Карлич Бан го откриват благодарение на специфичния, остър аромат на гъбата.

„Белият трюфел е много рядък, цената му може да достигне 6000-7000 евро на килограм“, отбелязва тя и допълва, че гъбата, търсена от любителите на изисканата храна, не може да се отглежда за разлика от черните трюфели, които растат през цялата година, могат да се отглеждат и поради това са много по-евтини.

Родени в семейство на страстни ловци на трюфели, Карлич Бан и брат ѝ са трето поколение любители на гъбите. Те имат магазин, в който продават продукти на базата на трюфели в село Паладини, близо до северния истрийски град Бузет. Истрия е област в Хърватия, която граничи с Италия.

„Имаме широка гама от продукти. Имаме и някои първи в света продукти като първия шоколад с трюфели и сладки лакомства за кучета с трюфели“, допълва тя.

Но Карлич Бан казва, че броят на белите трюфели е намалял от времето, когато дядо ѝ ги е събирал преди 50 години, тъй като климатичните промени и обезлесяването са оказали отрицателно въздействие върху естествената среда, в която расте гъбата.

„Твърде суровата суша пречи на гъбите да растат, а твърде проливните дъждове ги размекват и водят до загниване. Броят им определено е намалял, но цените им съответно се повишиха“, отбелязва Карлич Бан.