Коледните базари в Германия се борят с нарастващи разходи за охрана

Коледните базари в Германия, които са основна туристическа атракция за местните икономики, трябва да се справят с безпрецедентни разходи за охрана след поредица от атаки, предава Ройтерс.

Национално допитване на Федералната асоциация за маркетинг на градове и селища (BCSD), установи, че разходите за публични събития, включително за коледни базари, са нараснали средно с 44% през последните три години.

Макар че мерките за сигурност бяха затегнати, след като през 2016 г. ислямист се вряза с отвлечен камион в коледен базар в центъра на Берлин, кървавото нападение в източния град Магдебург през декември миналата година отново насочи вниманието към засилените мерки за сигурност на събитията, които датират от векове, с настъпването на коледния сезон в Германия.

Бариери, контролни пунктове и видеонаблюдение

След атаката в Магдебург властите заявиха, че заподозреният използвал аварийни изходи, за да влезе с колата си в базара, където ускорил и се врязал в тълпата, като блъснал над 200 души по време на триминутната атака. Срещу заподозрения все още се води съдебно дело.

През февруари в Мюнхен се случи атака с жертви, извършена с автомобил. През март кола се вряза в тълпата и в западногерманския град Манхайм.

„Изискванията стават все по-строги“, казва Давид Рус, един от директорите на пазара „Гендарменмаркт“ в Берлин, където са добавени големи бетонни бариери, контролни пунктове на входовете, видеонаблюдение с обучен персонал за охрана.

Допълнителните мерки „дават усещането на гостите, че могат да кажат: "Добре, тук мога да се отпусна напълно, чувствам се в безопасност“, отбелязва той.

Посетителка на базара в Берлин, която се представя с малкото си име Кристен, казва, че бариерите на входа са я успокоили.

Министерството на вътрешните работи призна тези опасения. „Поради очаквания голям брой посетители, предимно централното им местоположение и отворения достъп, коледните базари, които се провеждат в цялата страна в различни размери, представляват особена опасност“, заяви министерството, цитирано от изданието Handelsblatt.

Призиви за по-големи субсидии

Въпреки че градовете обикновено получават субсидия от съответните си бюджети за подпомагане на разходите за организиране на коледен базар, по-малките общини и частните организатори често поемат разходите сами. Местните власти започнаха да призовават 16-те федерални провинции да поемат финансовата тежест, която според тях представлява борба с тероризма и не попада в тяхната компетентност.

„Нуждаем се от надеждни правила на национално ниво..., в противен случай скоро ще се окажем без никого, който да поеме все по-голямата отговорност за събитията и да понесе финансовата тежест“, казва Геролд Лепа, ръководител на BCSD.

Канцлерът Фридрих Мерц заяви миналата седмица, че федералното правителство не може да предостави подкрепа, тъй като това е отговорност на провинциалните полицейски сили, но добави, че следи дебата.

„Много ми тежи, че вече не можем да организираме коледни базари дори в по-малките градове без цялостна концепция за сигурност“, заяви той, цитиран от вестник Bild, при посещение в Хале.

Германската асоциация на градовете и общините, която представлява интересите на 10 хил. местни държавни органи, отбелязва, че ако няма допълнителни субсидии, „организаторите може да нямат друг избор, освен да прехвърлят разходите на посетителите“.

Базарът „Гендарменмаркт“ в Берлин започнал да събира входна такса от две евро.

„Тези две евро се използват и за функционирането на базара, но също и за сигурността, разбира се“, казва Рус. „Както виждате, имаме четири входа. Извършваме преброяване в реално време на влизащите хора и разполагаме с видеонаблюдение“, допълва той.

За туристите базарът в Берлин с търговци, които продават украси и подаръци и със сергии, отрупани с храни и греяно вино, е всичко, за което са мечтали.

„Това е наистина прекрасен коледен базар. Всъщност, никога преди не сме виждали толкова красив“, казва Жозефин Хуентерер от Нидерландия.