Майкъл Дел и съпругата му даряват 6,25 млрд. долара за инвестиционни сметки на деца

Майкъл и Сюзън Дел ще дарят по 250 долара на 25 милиона американски деца, за да отворят инвестиционна сметка, с която да подкрепят бъдещето си, съобщава Bloomberg.

Дарението от общо 6,25 млрд. долара е в резултат на инициативата Invest America, създадена по-рано тази година като част от законодателството на президента Доналд Тръмп за данъците. Съгласно програмата правителството автоматично ще открива сметка с 1000 долара за всяко дете, родено между 2025 г. и 2028 г.

Дарението на семейство Дел ще отиде в Министерството на финансите и ще финансира сметките на още 25 милиона деца на възраст до 10 години, които все още не отговарят на условията за получаване на държавни средства. 60-годишният Дел заяви, че първоначално се е насочил към домакинства със среден доход под 150 000 долара и очаква да достигне до 80% от децата в САЩ в този възрастов диапазон.

„Вярваме, че ако всяко дете може да види бъдеще, за което си струва да се спестява, ще изградим нещо много по-голямо от сметка“, подчерта Дел пред Bloomberg. „Ще изградим надежда, възможности и просперитет за идните поколения“, добавя той.

Дел, който се нарежда на 11-о място в света с богатство от 148 млрд. долара, е публичен защитник на законодателството на Тръмп.

През юни основателят и главен изпълнителен директор на Dell Technologies Inc. присъства на кръгла маса „Инвестирайте в Америка“ заедно с други корпоративни лидери, включително Дейвид Соломон от Goldman Sachs Group Inc. и Дара Хосровшахи от Uber Technologies Inc.

На събитието Тръмп представи предимствата на инвестиционните сметки и отдаде заслугата за идеята на Dell. Дел междувременно обяви, че компанията му ще удвои правителствената вноска от 1000 долара за децата на служителите.

„Всяко дете“

Съгласно правителствената инициатива, която стартира на 4 юли 2026 г., всеки родител може да открие сметка за детето си и да внася до 5000 долара годишно. Работодателите могат да дават 2500 долара годишно, без това да засяга облагаемия доход на работниците. Допълнителни дарения от филантропи като Дел или правителството не се отчитат като част от ограничението.

Парите ще бъдат инвестирани в диверсифицирани, нисколихвени индексни фондове и няма да бъдат достъпни, докато детето не навърши 18 години, като след това средствата ще могат да бъдат изтеглени за разходи като висше образование, депозит за жилище или разходи за започване на бизнес. Активите в депозитните сметки могат да нарастват без данъци, въпреки че получателите трябва да плащат данъци върху печалбата, когато парите бъдат изтеглени.

Базираният в Силициевата долина инвеститор в рисков капитал Брад Герстнер обособи организацията с нестопанска цел Invest America през 2023 г. с идеята да разпределя пари сред американските деца, за да намали разликата в богатството и да повиши финансовата грамотност.

„Разликата в богатството се увеличи и не сме измислили нищо осезаемо, за да се справим с нея“, посочва Герстнер, основател на Altimeter Capital.

Мечтата на Дел

На страницата на Дел в LinkedIn, профилът му гласи: „Стартирах Dell през 1984 г. с 1000 долара в общежитието си в първи курс в Тексаския университет“. Едноименната му компания се е превърнала в индустриален лидер в сферата на компютрите с пазарна капитализация от близо 90 млрд. долара.

Дел и съпругата му притежават около 40% от Dell Technologies. Той също така придоби значителен дял в Broadcom Inc., когато тя купи VMware - която беше отделена от Dell Technologies - през 2023 г.

Даренията на двойката за тяхната фондация са се увеличили рязко - от средно около 57 млн. долара годишно между 2020 и 2022 г. до близо 3,6 млрд. долара през 2023 г., включително 1,7 млрд. долара в акции на Broadcom. Даренията през 2024 г. възлизат на общо 1,45 млрд. долара.

Към днешна дата фондация „Майкъл и Сюзън Дел“ е дарила над 2,9 млрд. долара. Децата са основен фокус на даренията.