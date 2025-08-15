Съоснователят на Nike Фил Найт дарява 2 млрд. долара на институт за лечение на рак

Съоснователят на Nike Фил Найт дарява 2 млрд. долара на Института за лечение на рак "Найт" към Университета по здравеопазване и наука в Орегон (OHSU). Това е най-голямото дарение за университет, колеж или здравно заведение в САЩ, предаде CNBC.

От фондация "Найт" обявиха в четвъртък, че дарението ще бъде използвано за промяна на научния подход към лечението на рака, изследванията и резултатите от грижите за пациентите.

Като част от дарението семейство Найт ще си партнира с пионера в областта на изследванията на рака д-р Брайън Дрюкер.

Преди десет години Дрюкер и OHSU се нагърбиха с предизвикателството да съберат 500 млн. долара за изследвания на рака, а семейство Найт се ангажираха да съберат сумата.

"Благодарни сме за възможността да инвестираме в следващия етап от революционната визия на Дрюкер за изследване на рака, диагностика, лечение, грижи и един ден за изкореняването му", заявиха Фил и Пени Найт в изявление.

Богатството на Найт се дължи на успеха на компанията, която основава през 1964 г. Първоначално тя се нарича Blue Ribbon Sports и започва скромно, като Найт продава маратонки от багажника на колата си, както разказва в мемоарите си от 2016 г.

Nike излиза на борсата през декември 1980 г. и бързо превзема пазара на маратонки, като си партнира с някои от най-добрите спортисти в спорта.

По време на управлението на Найт на публичната компания акциите на Nike поскъпват с почти 30 500% – от първичното ѝ публично предлагане до пенсионирането му през юни 2016 г.

Въпреки че Nike премина и през няколко трудни години, като книжата ѝ поевтиняха с над 50% спрямо пика си в края на 2021 г., тя остава най-високо оценената публична компания за спортни обувки с пазарна капитализация от над 110 млрд. долара.

Семейство Найт редовно оглавяват класациите на най-големите филантропи. През май списание Time оцени даренията им през целия им живот на 3,6 млрд. долара.

Според последните данъчни документи на фондация "Найт" в края на 2023 г. тя притежава активи за над 5 млрд. долара.

"Исках да изградя нещо, което да е мое собствено, нещо, което да мога да посоча и да кажа: Аз направих това. Това беше единственият начин, който виждах, за да направя живота си смислен", казва Найт в мемоарите си от 2016 г.