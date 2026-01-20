Богатството на Тръмп е набъбнало с 2,7 млрд. долара през първата година от втория му мандат

Богатството на президента на САЩ Доналд Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара през първата година от втория му мандат, сочат оценки на икономическото списание Forbes, цитирани от БТА.

По данни на изданието към навършването на първата година от встъпването му в длъжност на 20 януари състоянието на Тръмп възлиза на около 6,6 млрд. долара при 3,9 млрд. долара в края на 2024 г. Година по-рано, преди началото на предизборната кампания, богатството му е било оценявано на 2,6 млрд. долара.

Forbes отбелязва, че не само размерът, но и структурата на богатството на Тръмп се е променила съществено. Освен традиционните активи като недвижими имоти, голф игрища, курорти и лицензионен бизнес с името му, все по-голям дял заемат криптоактиви и публично търгуваната Trump Media & Technology Group (TMTG) – компанията майка на социалната мрежа Truth Social.

Заради колебанията на криптопазарите състоянието на Тръмп се е понижило леко през последните месеци. През септември миналата година Forbes го оценяваше на над 7 млрд. долара. Малко преди встъпването си в длъжност Тръмп пусна собствена криптовалута – т.нар. мемекойн $Trump, от която според изданието вероятно е реализирал стотици милиони долари. Той и синовете му имат дял и в криптоплатформата World Liberty Financial.

Подозренията за конфликт на интереси съпътстват Тръмп от началото на мандата му, отбелязва Forbes. За разлика от повечето си предшественици той не е прехвърлил активите си в „сляп тръст“, а е оставил управлението на компаниите си основно на синовете си. В публикацията се посочва, че Trump Organisation е сключвала сделки в държави като Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, докато тези страни са водели преговори с правителството на САЩ по търговски и оръжейни споразумения.

Критици на президента твърдят, че той е превърнал поста си в доходоносен бизнес. Американският икономически журналист Али Велши написа, че в класацията на Forbes източникът на богатството на Тръмп вече не следва да бъде „недвижими имоти“, а „президентство“, пише и германският NTV.