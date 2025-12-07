Инсталация, вдъхновена от Кристо и Жан-Клод, е сред задължителните за посещение места през 2026 г.

През 2026 г. най-доброто, което можете да направите, е да посетите една огромна имерсивна инсталация – „Пещерата на Пон Ньоф“ в Париж. Това пише престижният сайт „Таймаут“, съобщаващ информации, свързани с туризма, културата и развлеченията.

В пространна статия сайтът представя 26 места, които си заслужава човек да посети през идната година и начело на класацията е проектът на френския творец Жи Ер, наречен „Пещерата на Пон Ньоф“, вдъхновен и отдаващ почит на инсталацията на Кристо и Жан-Клод „Опакованият Пон Ньоф“. „Пещерата на Пон Ньоф“ ще бъде временна художествена инсталация, която ще може да се разгледа от 6 до 28 юни 2026 г. Инсталацията ще отдаде почит на произведението на Кристо и Жан-Клод, което през настоящата година отбеляза 40-годишнина, се посочва и в сайта на Кристо и Жан-Клод.

Проектът на Жи Ер ще предложи на парижани и на посетителите на града ограничена във времето възможност да участват в материализирането на една ефимерна визия за най-стария мост в Париж. Тойт ще бъде осъществен благодарение на партньорство на фондацията на Кристо и Жан-Клод с фонда „L’Amicale des Ponts de Paris“ (чието име се превежда приблизително Фонд на приятелски настроения към парижките мостовете град). Бъдещата инсталация на Жи Ер е вдъхновена и от кариерите, от които са се добивали камъните, използвани за изграждането на Пон Ньоф. Творбата „Пещерата на Пон Ньоф“ ще бъде де факто съпоставка между дивата природа, неподвластна на човека и изтънчената елегантност на Париж, като ще породи диалог между миналото и настоящето.

Творбата на Кристо и Жан-Клод пък, в която преди 4 десетилетия Пон Ньоф беше главен герой, е била предложена на френските власти за първи път 1975 г. но са били необходими 10 години за подготовка и преговори, за да се осъществи. Преди 40 години тяхната инсталация просъществува от 22 септември до 5 октомври, като през тези дни най-старият мост в Париж беше опакован с 41 800 квадратни метра плат, обезопасен с 13 километра въжета и 12 тона стоманени кабели. В реализирането на проекта тогава участваха12 инженери и 300 специализирани работници.

Самият мост Пон Ньоф е завършен през 1607 г. Това е първият мост в Париж, изграден изцяло от така наречения парижки варовик, а не от дърво. Този вид варовик се добива от кариерите в Парижкия басейн и се използва и за изграждането на много сгради в Париж.

Относно проекта си, който ще отдаде почит на опаковането на Пон Ньоф, творецът Жи Ер споделя: „Визията ми за този проект е вдъхновена едновременно от миналото и настоящето на този емблематичен мост. Споделям идеята на Кристо и Жан-Клод, че изкуството трябва да кара публиката да размишлява върху познатото. Изкуството е трансформация и начин да обновиш погледа си към света.“

Жи Ер и екипът му, в координация с фондация на Кристо и Жан-Клод и фонда на приятелския настроен към мостовете Париж работят със съдействието на управата на френската столица за реализирането на грандиозния план догодина. Извършени са вече задълбочени технически проучвания за издаването на необходимите разрешения. „Пещерата на Пон Ньоф“ ще може да се разглежда напълно безплатно. Хората ще могат да минават през нея или под нея с корабчета по Сена. Проектът се финансира само от частни дарители, без публични средства. Допълнителни подробности ще бъдат оповестени през 2026 г.

„Пещерата на Пон Ньоф“ ще бъде кулминацията на един артистичен цикъл на Жи Ер, започнал през 2020 г. и посветен на темите за изолацията и отчуждението, засилени от пандемията. В този контекст той създава редица творби във Флоренция, Рим и Милано, съответно през 2021 г. и през 2024 г. От същия цикъл е творбата „Завръщане в пещерата“ върху фасадата на Парижката опера, създадена през 2023 г. Инсталацията насърчава зрителите да се върнат към романтизма и природата, като прави препратка към платоновата алегория за пещерата. Тази творба е в два акта и е осъществена с помощта на 153 танцьори. Тя е прелюдия към това, което „Пещерата на Пон Ньоф“ ще завърши. Чрез превръщането на моста в пещера Жи Ер цели да насърчи движението към прозрение, общност и съгласие, в противовес на заслепението и изолационизма.

Жи Ер чрез своите монументални творби приканва минувачите да се замислят и да поставят под въпрос предразсъдъците си. След първия му проект Портрет на едно поколение (2004–06), разобличаващ стереотипите за младежите от парижките предградия, дейността му бързо се разширява. Творбите му представят лица на израелци и палестинци от двете страни на разделящата ги стена (2007), очи на жени върху вагони в Кибера, Кения (2009), гигантско дете, гледащо отвъд граничната стена между САЩ и Мексико (2017). Мисията на тези мащабни инсталации е да бъдат чути по-силно гласовете на обикновените хора и те да провокират диалог. Глобалният проект на Жи Ер „Отвътре навън“ дава възможност на над 600 000 души да изразят мислите си чрез черно-бели портрети. Творчеството на Жи Ер включва различни медии. Сред тях са например пърформансът със 154 танцьори на 30-метрово скеле в Операта в Париж (2023) или документалният филм „Села, лица“, номиниран за „Оскар“ (2017). Жи Ер участва в Биеналето на изкуствата във Венеция (2022), както и излага творби и инсталации в различни музеи и галерии по света.

Освен мащабната инсталация на Жи Ер, вдъхновена от Кристо и Жан-Клод, сайтът „Таймаут“ препоръчва през идната година да бъдат посетени и новият музей на Фрида Кало в столицата на Мексико, двата внушителни и модерни музея в Абу Даби, фестивалът на слънчевото затъмнение в Исландия и фестивалът на утрешния ден в Тайланд. Сред препоръките е да се пътува с влак със стъклен покрив из планините на Канада, да се предприеме поход по нова крайбрежна пътека в Англия, кръстена на крал Чарлз Трети, да се участва в маратон по четене в световната столица на четенето за догодина Рабат в Мароко, да се посети и първият тематичен парк на покемоните в Япония или се обходи пътека, свързваща от край до край крайбрежията на Южна Корея.

