„Страшен филм“ оглави боксофиса в САЩ, удължвайки серията победи на нискобюджетните филми

Лятната боксофис сцена е в разцвет – но не благодарение на обичайните заподозрени, пише Associated Press.

След три седмици, в които независимите хорър филми доминираха в боксофис класацията, пародийната комедия „Страшен филм“ оглави класацията по продажби с 55 млн. долара през уикенда, според оценки на студиата от неделя, като с лекота изпревари далеч не толкова мощния „Господари на вселената“.

Напоследък в киносалоните настъпи нов ред, като купувачите на билети от поколението Z се втурнаха към хорър хитовете „Обсебване“ и Backrooms, и двата популярни създатели на видеа в YouTuber, превърнали се в режисьори. Тези филми засенчиха дори „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“ на The Walt Disney.

Този уикенд пародийната комедия беше шампионът аутсайдер. Въпреки че жанрът беше почти обявен за мъртъв в кината, шестият „Страшен филм“ отбеляза най-добрия старт за франчайза с приходи за 105,5 млн. долара на световно ниво. Комедията на братята Уейънс дори надмина основната си сатирична мишена – франчайза „Писък“. По-рано тази година „Писък 7“ дебютира с приходи за 97 млн. долара в световен мащаб.

И двете поредици се разпространяват от Paramount Pictures, въпреки че Miramax продуцира новия „Страшен филм“. Със съавторство на Марлон, Шон, Кинан и Крейг Уейънс, продължението бележи завръщането на Уейънс към поредицата след напускането им поради творчески различия след „Страшен филм 2“ от 2001 г.

„Това е изключителен старт за комедийно продължение на толкова напреднала поредица“, каза Дейвид А. Грос, който ръководи консултантската фирма за филми FranchiseRe. „Това е огромно възстановяване след провала на последния епизод през 2013 г., когато Анна Фарис и Регина Хол бяха изключени. Данните за уикенда са тройно по-големи от средното за жанра“.

Рецензиите не бяха добри (26% положителни в Rotten Tomatoes), а оценките на зрителите (B по CinemaScore) бяха посредствени. Това обаче не попречи на „Страшен филм“, с бюджет от 30 млн. долара, да надделее над конкурентите си с много по-големи бюджети.

„Господари на вселената“ – екшън приключение с мечове и магия, базирано на анимационния сериал от 80-те години и играчките на Mattel, не успя да съживи заспалия франчайз. Филмът на Amazon MGM – вторият „Господари на вселената“ след филма със същото заглавие от 1987 г., стартира с 29,3 млн. долара в САЩ.

„Господари на вселената“, с Никълас Галицин в ролята на Хи-Мен, добави 25 млн. долара в чужбина. Но за филм с продукция за близо 200 млн. долара беше необходим много по-висок старт, за да има вероятност за рентабилност.

Това е първата продукция на Mattel Studios от 2023 г. насам, след „Барби“. Но след изключителния успех на този филм, който донесе 1,45 млрд. долара, „Майсторите на вселената“ ще се окаже по-скоро провал за компанията за играчки.

„Backrooms“ на A24 – най-гледаният филм от миналите почивни дни, отбеляза рязък спад през втория си уикенд, като приходите му се свиха с 68% до 25,9 млн. долара. Но „Backrooms“, филм с бюджет от 10 млн. долара, базиран на YouTube сериала на 20-годишния Кейн Парсън, остава феномен, който пробива рекорди. Сега той е най-касовият филм на A24 с приходи за 212 млн. долара в световен мащаб, изпреварвайки „Върховният Марти“.

В почти равен двубой за третото място филмът „Обсебване“ на Focus Features събра 25,6 млн. долара през четвъртия си уикенд. Това е едва със 7% по-малко спрямо предходния уикенд за сензационния хорър на 26-годишния Къри Баркър. Без да се отчита инфлацията, нито един хорър филм досега не е постигал по-добри резултати през четвъртия си уикенд.

„Обсебване“, разказващ за мъж, който иска обектът на неговата любов да отвърне на чувствата му, е заснет с бюджет от по-малко от 1 млн. долара. Към момента филмът е събрал 152,1 млн. долара в САЩ и 224,8 млн. долара на световно ниво – рекорд за Focus.

През третия си уикенд „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“ спадна чак до шесто място с 10 млн. долара.

Няколко други филма отбелязаха важни постижения.

Биографичният филм на Lionsgate за Майкъл Джексън „Майкъл“ се превърна в най-касовия филм на студиото за всички времена с приходи за 898 млн. долара на световно ниво. Това го поставя начело, без да се отчита инфлацията, пред най-печелившите заглавия от франчайзите „Здрач“ и „Игрите на глада“ на студиото.

А 2026 г. получи първия си филм, събрал 1 млрд. долара. „Супер Марио Галактика: Филмът“ премина границата от 1 млрд. долара на глобално ниво за Universal.

Според Comscore като цяло уикендът отбеляза забележително увеличение от 63% спрямо същия уикенд миналата година. Продажбите на билети за годината са се увеличили с повече от 13%. Следващия уикенд дебютира „Денят на истината“ на Стивън Спилбърг.