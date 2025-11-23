Реал Мадрид обмисля да се отвори за външни инвеститори

Реал Мадрид обмисля да създаде дъщерно дружество, което ще позволи на външни инвеститори да закупят дял от около 5% от най-скъпия футболен клуб в света, заяви президентът на клуба Флорентино Перес, цитиран от Ройтерс.

Членовете на Мадрид ще бъдат поканени да гласуват по предложението, което ще изисква промяна в устава на клуба, на извънредно общо събрание в близко бъдеще, заяви Перес на годишното събрание на клуба.

Той каза също така, че сегашният модел на собственост от членовете ще остане непроменен и че членството вече ще има „реална и осезаема стойност“.

„Ако някой е готов да инвестира значителни суми за символичен дял, това е най-голямото доказателство за стойността на Реал Мадрид“, каза Перес пред членовете на клуба в едночасовото си изказване, което беше прекъсвано многократно от аплодисменти.

„Този инвеститор или инвеститори трябва да уважава нашите ценности, да допринася за растежа на клуба и да ни помага да защитим активите си от външни атаки“, допълни той.

Подобно на конкурентите в Испания Барселона, Атлетик Билбао и Осасуна Реал има модел на членство. Около 2000 от членовете на клуба се избират за делегати на годишното събрание, където могат да избират президента на клуба, да преглеждат годишните отчети и да гласуват за промени в устава.

Инициатива за отваряне на собствеността за външни инвеститори би последвала сделка на американския фонд Apollo да стане мажоритарен акционер в съперника на Реал Атлетико Мадрид, най-новото начинание във футбола от компании за частни капиталови инвестиции, привлечени от стабилните и предвидими приходи от този спорт.

Реал е единственият клуб в световния футбол, който е отчел приходи от над 1 млрд. евро, сочат данни на Deloitte. Приходите за сезон 2024/2025 са нараснали до 1,19 млрд. евро, а нетните приходи след данъци са се увеличили с 56% до 24,3 млн. евро, съобщи Перес.

Клубът е най-скъпият в световния футбол с оценка от 6,75 млрд. долара, според бизнес списанието Forbes.

Но Перес заяви, че моделът на членство ги възпрепятства, особено когато се състезават на трансферния пазар срещу конкурентни европейски клубове като Пари Сен Жермен, Манчестър Сити или Челси, които са собственост на частни инвестиционни фондове, милиардери и богати на петрол страни.

Реал Мадрид е водещ в усилията за създаване на Европейска суперлига, като според Перес това би било начин клубът да остане конкурентоспособен.

На миналогодишното събрание Перес даде идеята за провеждане на референдум за реорганизация на собствеността на клуба, която да „ни защити от заплахите, пред които сме изправени“, като подчерта ще клубът ще остане собственост на своите членове.

Съгласно устава на Реал Мадрид клубът е длъжен да проведе извънредно събрание, за да промени устава или структурата си. Реал вече има сключени сделки с американски компании за частни капиталови инвестиции.

През 2022 г. те сключиха споразумение със Sixth Street, съгласно което ще получат 360 млн. евро в замяна на прехвърляне на правата за развитие и експлоатация на нови бизнеси в продължение на 20 години на стадион „Сантяго Бернабеу“.