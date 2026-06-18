Wall Street отваря с ръстове след първото заседание на Кевин Уорш начело на Фед*

Търговията на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, предава CNBC. Трейдърите се надяват на възстановяване, след като Федералният резерв даде сигнал за възможно повишение на лихвите тази година, което предизвика разпродажби на пазара на акции в предходната сесия.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават съответно с 0,8% и 1,5%.

Цената на акциите на Intel скача с 9%, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че компанията ще си партнира с Apple при проектирането на чипове в САЩ. Книжата на други полупроводникови компании като Nvidia и Micron Technology също поскъпват - съответно с над 1% и над 4%.

Wall Street отчете разпродажби в сряда след първото заседание на Фед с Кевин Уорш като председател. Макар лихвените проценти да не бяха променени, инвеститорите очакват затягане на паричната политика в бъдеще.

„Фед задържа лихвите стабилни, но помрачи настроенията на пазарите. Ускорената инфлация прави това разбираемо, но паричният орган далеч не е единен - само около половината все още предвиждат повишения на лихвите по-късно тази година“, коментира Сону Варгезе, главен стратег в Carson Group. „По-важният извод е, че паричната политика все още изглежда неподходяща за икономика, в която инфлацията остава проблем, а пазарът на труда се стабилизира“, добавя експертът.

„Пазарът не обича смяна на режима“, коментира Дейвид Зербос, главен пазарен стратег в Jefferies.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,432%, а тази по 30-годишните - до 4,871%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,51% до ниво от 100,597 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,06% до 77,91 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,76% до 74,67 долара за барел.

Златото поевтинява с 2,09 на сто и се търгува на цена от 4289,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.