Инвестиционната компания Sport Republic се отказа от инвестиция в "Левски"

Инвестиционната компания Sport Republic прекратява преговорите относно възможна инвестиция във футболен клуб „Левски“, съобщиха от компанията.

„От самото начало интересът на Sport Republic към „Левски“ произтичаше от убеждението, че като част от по-широката ни футболна екосистема можем да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Но по време на конструктивните ни разговори с ръководството на „Левски“ стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с много клубове“, се казва в съобщението.

„Поради това решението ни да не продължим преговорите не трябва да се разбира като оценка за сегашното състояние на „Левски“, а като въпрос на стратегическо съгласуване и съвместимост на моделите“, пишат още от компанията.

Sport Republic остава ангажирана да инвестира в и да развива устойчиви, конкурентни футболни организации в Европа, които се вписват в последователната рамка от много клубове, допълва тя.

Sport Republic притежава сателитна мрежа, в която влизат още английският клуб „Саутхемптън“, френският „Валансиен“, малтийският „Мали Коура“ и турският „Гьозтепе“.