Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Норвегия ще заеме първото място по брой медали на Зимните олимпийски игри

Битката за второто място между спортистите на Италия и САЩ предстои, посочи редакторът на Gol.bg Веселин Коларов

15:37 | 20.02.26 г.
Йоханес Клебо. Снимка: Архив БГНЕС
Норвегия ще заеме първото място по брой медали на Зимните олимпийски игри и голямата цел пред страната вече е друга. Това заяви редакторът на Gol.bg Веселин Коларов в рубриката "Спорт и бизнес" в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

"Конкурентите на скандинавците – домакинът Италия и САЩ, не успяват да смогнат на темпото им. И единственият въпрос е дали норвежците ще поставят уникален рекорд. На Игрите през 2022 г. в Пекин скандинавският отбор спечели 16 златни медала. Това е най-добрият резултат в историята на Зимните олимпийски игри", обясни журналистът.

Коларов отбеляза, че сега страната го изравни, но за да надмине собственото си постижение, Норвегия трябва да спечели още един медал. Според него тя със сигурност има шанс за това, особено заради суперзвездата в ски бягането Йоханес Клебо.

„Битката за второто място между Италия и САЩ се очертава да бъде доста интересна, като от вчера американците взеха минимална преднина пред домакините“, посочи журналистът.

Ще донесе ли в събота ски бегачът Йоханес Клебо рекордния 17-ти златен медал на Норвегия? Как се представя италианската състезателка в шорттрека Ариана Фонтана?

Вижте видеото с целия разговор в Bloomberg TV Bulgaria. В него Веселин Коларов говори и за предстоящите състезания на българските олимпийци.

Последна актуализация: 15:37 | 20.02.26 г.
Bloomberg TV Bulgaria Спорт и бизнес Веселин Коларов Зимни олимпийски игри Йоханес Клебо
