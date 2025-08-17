Защо Wi-Fi в европейските влакове е толкова ужасен?

Ако в сезона на отпуските се надявате да отметнете малко работа, да отговорите на мейли или дори да погледате нещо онлайн, докато пътувате с влака към някой европейски курорт, забравете, пише в коментар европейското издание Politico. Според публикацията услугата Wi-Fi и дори мобилният интернет във влаковете е с много лошо качество и вместо да се подобрява, то става все по-лошо.

Това се случва дори и след мащабните планове за подобряване на работата на мрежите и развитието на 5G и вероятно скоро няма да има решение, защото причината е много проста - скоростта на влаковете. Влаковете в Европа развиват скорост от 200 км/ч и нагоре, което означава, че те непрекъснато преминават от кула на кула на мобилните оператори.

Изчисленията на компанията Ookla сочат, че при движение от 200 км/ч влакът преминава през една клетка на мобилен оператор в рамките на между 45 и 60 секунди. Това означава, че стабилната връзка е невъзможна.

Френският жп оператор SNCF предупреждава за това своите пътници - когато се вържат в мрежата на влака, те получават съобщение, че заради липсата на покритие и скоростта качеството на Wi-Fi "може да се различава от това във вашите домове". Компанията призовава да не се гледа видеосъдържание онлайн, защото ограничава скоростта за останалите пътници.

Politico отбелязва още, че причината за слабата интернет връзка не е само скоростта. Дизайнът на повечето влакове не е предназначен за разпространението на сигнала. Повечето композиции реално са т.нар. "клетка на Фарадж", която отблъсква електромагнитните вълни. Край жп линиите са засадени дървета, които спират 5G сигналите. Като се добавят и тунелите, през които преминава пътят на влаковете, то достъпът до интернет във влака става предизвикателство.

Заради тези проблеми някои оператори вече се отказаха от плановете да предлагат интернет на своите пътници. Белгийската SNCB реши да прехвърли задачата да бъде доставен интернет във влаковете на мобилните оператори. Други пък експериментират със сателитите на Илон Мъск (в Чехия) или с европейския конкурент Eutelsat (във Франция).

Експерти коментират, че сателитният интернет е отлична опция за самолетите, защото над тях няма пречки за сигнала. Но за влаковете има предизвикателства и те са свързани с особености на терена. Така че поне още за известно време използването на интернет във влака ще изисква да се въоръжите с търпение.