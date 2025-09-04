Услугите на Google се сринаха за около час в страните от Югоизточна Европа

Услугите на Google се сринаха и не бяха достъпни за около час на територията на България, Турция, Гърция и повечето други балкански държави, както и в още някои региони на Европа в четвъртък, съобщава Ройтерс, като се позовава на публикация на турския заместник-министър на телекомуникациите.
Прекъсването е установено около 10 ч. местно време в Турция. Местният надзорник по киберсигурността е поискал технически доклад от Google, пише заместник-министърът Омер Фатих Саян в платформата X.
Карта, публикувана от Саян, показва, че проблемът е обхванал предимно Югоизточна Европа, както и някои региони в Украйна, Русия и Западна Европа.
Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.
Süreci yakından takip ediyoruz.
Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli… pic.twitter.com/IrrYFCXqBK— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 4, 2025
Мониторингови услуги, включително Downdetector и Outage Report, потвърждават прекъсванията в поне 24 държави.
Компанията още не е публикувала изявление относно причината за прекъсването.