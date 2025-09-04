IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Услугите на Google се сринаха за около час в страните от Югоизточна Европа

От Турция са поискали технически доклад от компанията, която още не е публикувала изявление за причината за прекъсването

11:38 | 04.09.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Услугите на Google се сринаха и не бяха достъпни за около час на територията на България, Турция, Гърция и повечето други балкански държави, както и в още някои региони на Европа в четвъртък, съобщава Ройтерс, като се позовава на публикация на турския заместник-министър на телекомуникациите.

Прекъсването е установено около 10 ч. местно време в Турция. Местният надзорник по киберсигурността е поискал технически доклад от Google, пише заместник-министърът Омер Фатих Саян в платформата X.

Карта, публикувана от Саян, показва, че проблемът е обхванал предимно Югоизточна Европа, както и някои региони в Украйна, Русия и Западна Европа.

Мониторингови услуги, включително Downdetector и Outage Report, потвърждават прекъсванията в поне 24 държави.

Компанията още не е публикувала изявление относно причината за прекъсването.

Последна актуализация: 11:38 | 04.09.25 г.
